Dal Modena al… Barcellona con una responsabilità enorme: la storia di Daniele Placido

Il Barcellona punta sull'esperienza italiana per rafforzare il proprio futuro . Il club blaugrana ha affidato a Daniele Placido un ruolo strategico all'interno della direzione sportiva: sarà il nuovo Head of Emerging Talents , figura chiamata a individuare i migliori giovani prospetti del panorama internazionale. Un incarico di prestigio che conferma la volontà del Barça di continuare a investire sui talenti di domani e che porta, per la terza volta nella storia del club, un dirigente italiano nell'organigramma sportivo della società catalana. Per Placido si tratta del salto più importante della carriera. A 40 anni lascia il Modena , dove nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile dello scouting internazionale, per entrare in una delle società più prestigiose del calcio mondiale. Da oggi sarà lui a coordinare una rete di osservatori distribuita nei cinque continenti, con il compito di individuare i calciatori più promettenti tra i 15 e i 20 anni da inserire nel percorso di crescita dei blaugrana.

Un ruolo chiave nella strategia del Barça

Nel nuovo incarico Placido supervisionerà l'intero programma "Emerging Talents", uno dei pilastri della strategia sportiva blaugrana. Il suo lavoro sarà quello di monitorare il panorama internazionale e selezionare i profili più interessanti da destinare ai diversi livelli del club, dalla formazione Under 19 al Barça Atlètic, fino alla prima squadra. La sua esperienza nel settore scouting rappresenta uno dei motivi che hanno convinto il Barcellona ad affidargli questo progetto. Al Modena ha contribuito alla crescita dell'area osservazione internazionale, partecipando all'individuazione di giovani come Nieling e Massolin, comprato dall'Inter. Proprio il trasferimento di quest'ultimo all'Inter ha permesso al club emiliano di realizzare quella che viene considerata la più importante plusvalenza della sua storia.

Dalla Serie A al Barcellona: la carriera di Placido

Prima dell'esperienza modenese, Placido aveva già costruito un percorso significativo nel calcio italiano. Dopo gli anni trascorsi nello scouting del Bologna, era approdato alla Roma come senior scout, ottenendo poi una promozione interna voluta dall'allora responsabile dell'area sportiva Tiago Pinto. Nella stagione 2023/24 aveva assunto la guida del settore giovanile giallorosso, ampliando ulteriormente le proprie competenze nella valorizzazione dei giovani. I primi contatti con il Barcellona risalgono a circa due mesi fa, con le trattative che hanno subito un'accelerazione nelle ultime settimane fino alla decisione definitiva del club catalano. Placido entra così nella direzione sportiva blaugrana, diventando il terzo dirigente italiano della storia del Barça dopo Ariedo Braida e Andrea Mancini, e assumendo un ruolo centrale nello sviluppo del futuro sportivo della società.