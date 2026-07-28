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Barcellona, paura per Laporta: fermato da un'aritmia cardiaca e niente Inghilterra  

A causa di un piccolo malore il presidente balugrana non partirà per il ritiro insieme alla squadra: "È andato tutto bene"
1 min
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Barcellona, paura per Laporta: fermato da un'aritmia cardiaca e niente Inghilterra  © EPA
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In Inghilterra senza il presidente. Joan Laporta, infatti, non seguirà il Barcellona in ritiro fino al 3 agosto al St.George's Park di Burton Upon Trent (prevista anche un'amichevole con il Birmingham), a causa di un'aritmia cardiaca che lo costringerà  a qualche giorno di riposo e che gli impedirà di volare.

 

 

Laporta rassicura tutti: il post sui social

Lo stesso numero uno del club catalano sui social ha spiegato cosa è accaduto, rassicurando tutti sulle sue condizioni e ringraziando i medici che lo hanno preso in cura: "È andato tutto bene, il mio cuore batte di nuovo ritmicamente! Sono molto grato ai meravigliosi medici, infermieri e al personale sanitario dell'ospedale di Barcellona, guidati dal dottor Jordi Morillas. Hanno fatto un lavoro eccellente", ha scritto Laporta.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Barcellona

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