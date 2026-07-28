Barcellona, paura per Laporta: fermato da un'aritmia cardiaca e niente Inghilterra  

In Inghilterra senza il presidente. Joan Laporta, infatti, non seguirà il Barcellona in ritiro fino al 3 agosto al St.George's Park di Burton Upon Trent (prevista anche un'amichevole con il Birmingham), a causa di un'aritmia cardiaca che lo costringerà a qualche giorno di riposo e che gli impedirà di volare.
Laporta rassicura tutti: il post sui social
Lo stesso numero uno del club catalano sui social ha spiegato cosa è accaduto, rassicurando tutti sulle sue condizioni e ringraziando i medici che lo hanno preso in cura: "È andato tutto bene, il mio cuore batte di nuovo ritmicamente! Sono molto grato ai meravigliosi medici, infermieri e al personale sanitario dell'ospedale di Barcellona, guidati dal dottor Jordi Morillas. Hanno fatto un lavoro eccellente", ha scritto Laporta.