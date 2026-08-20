Cancelo su tutte le furie a Barcellona: cos'è successo all'ex Juve

Serata amara per Joao Cancelo . Risolto il contratto con Al Hilal di Simone Inzaghi , l'ex Juve e Inter è rimasto al Barcellona , dove era tornato in prestito durante la sessione invernale di mercato. Sicuro di essere presentato in occasione del tradizionale Trofeo Gamper, l'amichevole che chiude la pre-stagione al Camp Nou e che ha visto i padroni di casa imporsi per 2-1 sull'Al-Ahly, l'esterno classe '94 è invece rimasto nel tunnel. Il motivo? Un intoppo burocratico che ha negato al club blaugrana la possibilità di ufficializzare l'ingaggio del giocatore e di (ri)presentarlo ai tifosi accorsi allo stadio per la festa che precede l'esordio stagionale (in programma domenica 23 sul campo dell'Elche). Ma a fare notizia è stata soprattutto la furiosa reazione di Cancelo.

Cosa è successo

Appresa l'impossibilità di annunciare il giocatore, lo speaker dello stadio ha informato il pubblico che Cancelo non avrebbe partecipato alla gara né tantomeno al giro di campo. Il tutto mentre l'interessato si trovava nel tunnel in attesa di sentire il proprio nome. E invece, una volta saputo dell'imprevisto, il portoghese è andato su tutte le furie, mentre alcuni telefoni presenti sul posto hanno ripreso l'accaduto. Visibilmente alterato, l'ex bianconero ha risalito le scale gridando e attirando su di sé le attenzioni dei propri compagni, tra cui Lamine Yamal e il nuovo rinforzo Rodri. L'ex City ha provato invano a calmarlo, con Cancelo che è tornato negli spogliatoi in preda alla rabbia. Nel mentre, il giocatore dovrebbe firmare il nuovo contratto giovedì 20 agosto, legandosi al Barcellona per i prossimi 3 anni.

Cancelo: numeri e trofei

Con un trascorso nei principali campionati europei, Cancelo è stato il primo calciatore nella storia a trionfare in 4 delle 5 migliori massime Serie. Questo il suo palmarès, considerati gli anni trascorsi tra Benfica, Juve, Manchester City e Barcellona oltre che con la nazionale portoghese:

1 Campionato portoghese: 2013-2014

1 Taca da Liga: 2013-2014

1 Coppa del Portogallo: 2013-2014

1 Supercoppa italiana: 2018

1 Serie A: 2018-2019

2 Carabao Cup: 2019-2020, 2020-2021

2 Premier League: 2020-2021, 2021-2022

1 Bundesliga: 2022-2023

1 Liga: 2025-2026

1 Nations League: 2018-2019

Con la maglia blaugrana, indossata la prima volta nel 2023, l'esterno ha accumulato inoltre 65 presenze complessive, realizzando 6 gol e 9 assist (34 presenze, 1 gol e 9 assist il bilancio con la Juve).