Mbappé-Real Madrid, Roberto Carlos è sicuro: "Arriva"

PAMPLONA (Spagna) - Roberto Carlos, ex terzino del Real Madrid e ambasciatore del club (ieri presente allo stadio El Sadar di Pamplona per seguire il match dei Blancos contro l'Osasuna), ha dato nuovi indizi sull'arrivo di Kylian Mbappé al Bernabeu: interrogato da un tifoso sulla questione, ha risposto "Sta arrivando", confermando anche a gesti la positività della risposta. Sembra dunque avere i giorni contati la telenovela sul futuro dell'attaccante del Psg, col frances che pare sempre più vicino alla firma con le Merengues, che danno per scontato che la decisione dell'attaccante di trasferirsi a Madrid sia già stata presa, mentre al nella capitale francese stanno provando le ultime soluzioni per convincere giocatore a prolungare il suo contratto, che scade a giugno, e continuare a Parigi. Intanto il giocatore del PSG prosegue senza dare alcun indizio sulla sua decisione in attesa che la sua squadra, virtuale vincitrice della Ligue 1, finisca la stagione.