Real Madrid, Benzema punta a un record di Cristiano Ronaldo

Karim Benzema sta vivendo, molto probabilmente, la stagione migliore di tutta la sua straordinaria carriera. Il francese sta segnando come non mai, soprattutto in Champions League , dove è a quota 14 gol : nella sua carriera non era mai andato in doppia cifra nella massima competizione europea. Nella fase a eliminazione diretta ne ha segnati 9 (le due triplette a Chelsea e Psg , il gol nel ritorno contro i Blues e la doppietta contro il City ), che lo portano a solo un gol di distanza da un record di Cristiano Ronaldo : nell'edizione 2016/17 - quella della finale contro la Juventus a Cardiff -, il portoghese segnò 10 reti dagli ottavi in poi.

Ha segnato 41 gol in 41 partite quest'anno

In generale, il record di gol segnati in una sola edizione della Coppa dei Campioni appartiene sempre al giocatore del Manchester United - ne fece 17 nella Champions 2013/14. Benzema è a tre gol di distanza, ma considerando il momento, e più in generale la stagione che sta vivendo, non è detto che non riesca a raggiungerlo o anche a superarlo. In questa annata ha segnato 41 gol in altrettante partite, quinto giocatore di sempre del Real a riuscire a segnarne più di 40 in una singola stagione: prima di lui c'erano riusciti Ronaldo, Hugo Sanchez, Di Stefano e Puskas.