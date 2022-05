Real Madrid, Modric sicuro: "Siamo pronti, servirà la partita perfetta"

MILANO - Luka Modric , centrocampista croato di proprietà del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno della Champions League contro il Manchester City , in programma domani mercoledì 4 maggio al Santiago Bernabeu con fischio d'inizio alle ore 21:00 . Così l'ex Tottenham : "L'umore nella squadra è buono, siamo entusiasti di giocare. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo che sarà la partita più importante di questa stagione" ha detto Modric .

"Dovremo fare la miglior prestazione dell'anno"

"Dovremo fare la migliore prestazione dell'anno. Ci siamo allenati duramente, siamo più che pronti per giocare e passare alla finale", ha aggiunto il regista croato ex Pallone d'Oro. Fondamentale sarà l'apporto del Santiago Bernabeu. "I nostri tifosi devono essere in gioco dall' inizio. Come sempre avranno una forte influenza sul gioco", ha detto il centrocampista dei blancos. Che poi conclude così: "Quello che facciamo sempre, giocare con fiducia e molta energia. Dobbiamo mostrare loro che siamo il Real Madrid, mostrare a tutti che siamo la migliore squadra del mondo".