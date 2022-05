Real-City, Benzema raggiante: "Notte piena di emozioni"

Su Instagram il bomber dei madrileni non riesce a contenere la sua felicità: "Sono orgoglioso del Real. Ci vediamo in Francia per la finale"

© EPA

Tuttosport

