Real Madrid, Ancelotti batte due record in soli cinque giorni

Con il Milan ha vinto nel 2003 e nel 2007

Finora il bilancio dice tre vinte e una persa: con il Milan ha vinto nel 2003 - battuta la Juventus ai rigori - e nel 2007 (2-1 al Liverpool), perdendo però nel 2005 proprio contro i Reds ai rigori dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio 3-0. Con il Real Madrid ha vinto la Coppa nel 2014 in finale contro l'Atletico ai supplementari per 4-1, dopo che i regolamentari erano finiti 1-1 con il gol di Sergio Ramos arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. In totale, da allenatore "Carletto" ha vinto 22 titoli.