Ancelotti, il Real e il Brasile: tutto in 13 giorni

BARCELLONA - La prima scelta di Carlo Ancelotti è e continuera a essere il Real Madrid. Soltanto nel caso in cui Florentino Pérez dovesse decidere di esonerarlo per la seconda volta, Carletto prenderebbe in considerazione le avance della federazione brasiliana. In realtà, allenare la Seleção è l’unica ragione - al netto di una poco probabile chiamata d’emergenza della nazionale italiana - che potrebbe indurre il tecnico emiliano a venire meno alla propria promessa: «Quella del Real sarà la mia ultima panchina». A Madrid, Ancelotti sta bene. È vicino a figli e nipoti e anche la famiglia italiana è a un tiro di schioppo, soprattutto rispetto a un eventuale trasferimento in Sud America. Ciononostante, a bussare alla sua porta non è una una federazione qualunque. Essere il primo allenatore straniero a prendere in mano le redini della VerdeAmarela pentacampeão, la nazionale più vincente del mondo, non può non far gola a un tecnico che ha girato mezz’Europa diventando il primo a vincere i cinque campionati top del vecchio continente: «Mi piacerebbe vedere un allenatore come Guardiola, Ancelotti o Mourinho sulla panchina del Brasile. Un ct straniero? Non vedo il problema», ha assicurato nelle scorse settimane Ronaldo il Fenomeno facendo capire che, se per tornare a vincere un Mondiale 24 anni dopo l’ultima volta, c’è bisogno di affidare la squadra a uno straniero, in Brasile sono pronti a farlo.