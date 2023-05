Real Madrid, Carvajal e l'incredibile gesto dagli spogliatoi a gara in corso

Nel turno infrasettimanale è andata in scena la 33esima giornata della Liga spagnola , con il Real Madrid di Carlo Ancelotti di scena alla "Real Arena" contro la Real Sociedad . I "Blancos", in ritardo di 11 punti dal Barcellona capolista (divenuti 14 all'inizio del math delle "merengues" dopo la vittoria dei blaugrana sull'Osasuna), costretti a vincere per credere ancora in un'insperata rimonta . Il Real Madrid, privo di molti giocatori tra squalifiche ed infortuni, tra i quali Benzema, Vinicius e Camavinga , non riesce nel portare a casa i tre punti e crolla per 2-0 sotto i colpi di Kubo e Barrenetxea.

Carvajal e la storia su Instagram durante il match

A rendere ancora più amara la serata a Carlo Ancelotti, ci ha pensato Dani Carvajal, che in 8 minuti rimedia due gialli, il primo per proteste (con tanto di applauso ironico all'arbitro) e il secondo per un intervento duro e pericoloso su un avversario. La serata per le "Merengues" termina nel peggiore dei modi. Ma non è finita qui (per Carvajal). Negli spogliatoi, mentre il match era ancora in corso, il terzino spagnolo ha postato una storia polemica ed ironica sulla sua espulsione, con tanto di faccina sorridente, che lascia intendere varie interpetazioni. Un qualcosa che ancora nel mondo del calcio, e dei social, non si era mai vista. Questo fatto è ovviamente figlio della frustrazione provata sia dal risultato che dall'espulsione (a suo modo di vedere) ridicola ed inspiegabile.