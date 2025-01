"Volete rovinare la conferenza?": Ancelotti scherza e dribbla Dani Olmo

Vigilia di Clasico per Real Madrid e Barcellona, che si sfideranno domani per la finale della Supercoppa spagnola. I blancos, dopo aver battuto per 3-0 il Maiorca in semifinale, nell'ultimo atto affronteranno dunque i blaugrana. Tanti i temi toccati nella conferenza stampa della vigilia da Carlo Ancelotti: dalle condizioni di Jude Bellingham passando per le sensazioni della finale contro il Barça, passando per la tanto discussa situazione relativa a Dani Olmo e il suo tesseramento. Lo spagnolo infatti, dopo non aver potuto giocare con i blaugrana per alcune partite, sarà nuovamente a disposizione a partire proprio dalla gara con le merengues.

Real Madrid-Barça, Ancelotti su Clasico e Dani Olmo

Così Ancelotti, partendo dalla semifinale vinta: "Abbiamo fatto un'analisi molto chiara di quella partita, abbiamo iniziato bene per poi calare nella ripresa, sappiamo che dobbiamo evitare gli errori che abbiamo commesso, ma domani sarà un'altra partita". Il tecnico, dopo aver chiarito che quanto accaduto col Maiorca è alle spalle (in riferimento a tensioni e rissa a fine gara), rassicura i tifosi dei blancos sulle condizioni fisiche di Bellingham: "Sta bene, è recuperato, è un giocatore che fa la differenza. La qualità dei singoli, gli equilibri e il lavoro di squadra sono gli elementi fondamentali in gare del genere. Dobbiamo metterci alle spalle la sconfitta che abbiamo incassato con il Barcellona in campionato, siamo molto vicini a vincere un altro trofeo e siamo ottimisti, ma anche consapevoli che tutto può succedere contro un rivale storico come il Barça".

E a proposito della gara contro i blaugrana: "È sempre difficile affrontarli, ma lo è anche per loro ed è complicato fare pronostici. Un 'Clasico' è sempre un 'Clasico', giocare contro il Barcellona è sempre qualcosa di speciale, ma questa sarà anche una finale e questo rende tutto ancora più speciale. Arriviamo a questa sfida con l'entusiasmo e la voglia di vincere di sempre, con grande fiducia come prima di ogni finale". Proprio sul finire della conferenza stampa, ad Ancelotti viene chiesto del caso Dani Olmo, che insieme a Pau Victor sarà di nuovo a disposizione di Hansi Flick proprio per il Clasico, in attesa che la questione dei loro tesserasmenti venga definitivamente risolta: "Fin qui era stata una conferenza stampa perfetta, ora la volete rovinare (ride, ndr). Dico solo che se gioca dovremo preoccuparci di frenare la sua qualità". Argomento chiuso sul nascere dunque, senza accenno di polemica.