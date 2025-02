Troppi infortuni? Tocca fare come Sinner: l’ex guru Juve si espone

Pintus: "Il sonno è fondamentale"

Pintus ha continuato parlando del lavoro estivo: "È fondamentale. Gli infortuni dipendono dalla preparazione estiva. Oggi gli infortuni sono aumentati perché il tempo a disposizione per fare la preparazione è diminuito, complice un calendario fittissimo". Importante diventa il dormire tanto: "Il sonno, poi, è fondamentale. Bisognerebbe dormire almeno 8 ore. Non è semplice con i tanti viaggi ma il recupero è essenziale". A chiudere ha parlato di come diventare credibili davanti ai giocatori: "Empatia, comunicazione e conoscenza. Questi sono aspetti fondamentali. In realtà ritengo che il calciatore sia una persona intelligente, è come un animale della savana. Ti annusa e percepisce se si può fidare o no. Sanno se sei vero, se dici la verità e se hai conoscenze in quello che tu stai proponendo. Quello che tu proponi loro lo sentono sulla propria pelle. Alla base di tutto c'è la fiducia".