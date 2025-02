Real Madrid, borsa chiusa: Ancelotti indifeso. Tanti infortuni, nessun acquisto

BARCELLONA - Mercato invernale? In Spagna non se ne sono accorti. Mentre il Manchester City ha speso 218 milioni di euro per assicurarsi quattro rinforzi e l'Al Nassr ne ha investiti 77 (più 13 di bonus) su un solo calciatore, l'intera Liga ha speso appena 26 milioni per un bilancio complessivo positivo di 20 milioni, considerati i 46 milioni incassati per le cessioni.

Liga, mercato al ribasso

Un mercato al ribasso, ma più in generale una sessione, quella invernale, alla quale storicamente i club spagnoli credono poco. A prescindere dalla classe di appartenenza. Basti pensare che le tre regine della Liga sono rimaste ferme. Immobili. Zero euro quelli incassati e spesi da Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid. E se nel caso di blaugrana e rojiblancos non c'era margine di manovra, la verità è che la Casa Blanca avrebbe potuto e, probabilmente, dovuto aiutare Carlo Ancelotti a guardare ai prossimi cinque mesi con maggior ottimismo. A cominciare dal playoff di Champions League che, guarda caso, metterà di fronte Bellingham e compagni proprio al Manchester City di Pep Guardiola che, dalla sua, ha invece ricevuto in dono Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov e Nico González. Ed è per questa ragione che, a differenza del "non giudicabile" dato alle altre società rimaste, negli ultimi trenta giorni, a guardare, il Real si merita un bel "4" in pagella. E già, perché se è vero che Florentino Pérez non ha mai creduto nella sessione invernale di calciomercato, è altrettanto vero che i diversi infortuni che hanno minato le basi della rosa a disposizione Carletto avrebbero dovuto indurlo a capire che si trovava di fronte a una situazione d'emergenza. Situazione diventata ancora più grave, negli ultimi giorni, a causa della lesione muscolare di Antonio Rudiger e della ricaduta di David Alaba, finiti entrambi in infermeria a far compagnia ai lungodegenti Dani Carvajal e Eder Militao. Insomma, il Real si avvicinerà alla doppia sfida con il City senza tre quarti della difesa titolare.

Atletico e Real senza acquisti

In totale, sono undici i club della Liga a non aver partecipato né attivamente né passivamente al mercato invernale. Il Barcellona, in realtà, può ritenersi più che soddisfatto per essere riuscito a tesserare Dani Olmo e Pau Victor e essere stato in grado di trattenere Ronald Araujo e Eric Garcia. L’Atlético, dalla sua, si è isolato, concentrandosi sul campo e riuscendo a ridurre a un punto il distacco dalla vetta, oltre a conquistare il pass diretto agli ottavi di Champions. E così, il colpo più “esoso” è stato l’ingaggio del Cucho Hernández da parte del Betis per 13 milioni di euro, 12 dei quali il club andaluso li ha incassati grazie alla cessione di Assane Diao al Como. Sulla sponda opposta del Manzanarre, il Siviglia ha speso 8 milioni, 3,5 in più di quelli ricevuti dal River Plate per il cartellino di Gonzalo Montiel. Per il resto, poco o niente, fatta eccezione per la cessione, sempre al Como, di Anastasios Douvikas che ha lasciato il Celta per 13 milioni.