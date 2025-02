"La gente non comprende": Ancelotti, furia per il rigore all'Atletico

Non sono mancate le polemiche al termine del derby di Madrid , giocato ieri sera al Santiago Bernabeu. La sfida tra Real e Atletico è terminata per 1-1 : al vantaggio dei colchoneros con il rigore trasformato da Julian Alvarez , è arrivata la risposta di Kylian Mbappé . Una serata palpitante, con il saluto prima del fischio d'inizio per Marcelo ( appena ritiratosi dal calcio ) e con un derby dal grande significato per la classifica. Eppure nel day after a farla da padrona solo le polemiche per il penalty concesso alla squadra di Diego Simeone , un rigore che ha fatto infuriare i blancos.

Real, Ancelotti e il rigore all'Atletico: è polemica

Alla mezz'ora di gioco con l'Atletico in avanti, Tchouameni interviene per deviare un cross arrivato in area, ma il francese manca la palla e poi, nel poggiare il piede al terreno, la scarpa destra di Lino. L'arbitro, richiamato al monitor, concede il calcio di rigore. Una decisione che già lì per lì aveva fatto infuriare Ancelotti, che quando ha visto il direttore di gara dirigersi all'on-field review ha messo le mani al volto, sorridendo ironicamente. Un intervento che ha fatto arrabbiare le merengues poiché a palla lontana e con l'entità del contatto che, in casa Real, ha lasciato dei dubbi. Movistar ha anche rivelato una conversazione tra l'arbitro e Lucas Vazquez: il fischietto afferma "Dal vivo non l'ho visto..." e con l'esterno dei blancos che risponde "Visto in slow motion ogni contatto sembra calcio di rigore".

Proprio Vazquez, a fine gara, ha voluto evitare ogni commento sulla vicenda: "Siamo stati avvertiti che parlare con la stampa può avere conseguenze, quindi è meglio non parlarne". Sta di fatto che la decisione, per quello che è stato il primo calcio di rigore concesso contro il Real Madrid quest'anno, non è andata giù a Carlo Ancelotti. A domanda precisa, il tecnico in sala stampa ha risposto così: "Rigore? Nono, andiamo avanti. Non voglio parlare dell'arbitro. Perché? Non voglio, semplicemente". Dopo insistenti domande, arriva la risposta: "Il Var ha concesso il rigore, è l'unica cosa che posso dire. L'arbitro era vicino e ha visto cosa è successo. Il Var ha dato un altro rigore simile in Athletic Bilbao-Girona: la gente che segue il calcio non comprende queste decisioni".