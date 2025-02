Zidane si esalta al Bernabeu, Mbappé gli risponde così

Real Madrid, Mbappé esalta Zidane

La serata di Mbappé è stata di quelle che non ci si dimentica, con una fragorosa tripletta segnata al Manchester City che ha portato i blancos agli ottavi di Champions. Lo stesso attaccante, al triplice fischio, sui social ha scritto estasiato: “Dunque sono così le serate di Champions al Bernabeu?”. Ad assistere al trionfo di Carlo Ancelotti su Pep Guardiola c’era anche uno spettatore speciale, uno che col Madrid ha vinto ben quattro Champions (una da calciatore, tre da allenatore): sì, proprio Zidane.

La leggenda delle merengues è stato ripreso in tribuna mentre era assorto nel rivedere il replay di uno dei gol di Mbappé. Il suo viso? Tutto un programma: sorriso stupefatto e compiaciuto. Una reazione che non ha potuto che inorgoglire lo stesso attaccante del Real, a cui è stato chiesto in mixed zone di commentare quanto fatto da Zizou in tribuna: “Se Zidane sorride delle mie partite sono il più felice del mondo. È un idolo per me, come francese e ora come madridista”. Classe riconosce classe, con Francia e ora Real Madrid come mezzi in comune.