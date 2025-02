Tebas-Ancelotti, scintille Real! Il botta e risposta scuote la Liga

È un duro botta e risposta quello che si sta consumando tra Carlo Ancelotti e Javier Tebas . Il presidente de La Liga aveva definito come "lamentoso" il comportamento del Real Madrid sulle recenti polemiche relative all'arbitraggio, un commento che ha mandato su tutte le furie il tecnico italiano. Nella conferenza stampa di vigilia della Coppa del Rey, l'allenatore Blancos ha controbattuto così: " Tebas parla troppo del Real Madrid . Sta mancando di rispetto a milioni di tifosi del Real Madrid parlando in quel modo. Ci sono questioni più importanti e dovrebbe concentrarsi di più sulla risoluzione dei problemi del calcio spagnolo". Il numero uno della federazione non ha fatto passare nemmeno qualche ora, e ha affidato ai suoi canali social una nuova replica.

Ancelotti, il Real Madrid e le polemiche: la risposta di Tebas

"Carlo, tutti sanno che le istituzioni si riflettono in ciò che i loro leader fanno e dicono". Si apre così la dura replica del numero uno del calcio spagnolo, che continua così: "E nel calcio ancora di più. Quindi, quando ho detto che 'il Real Madrid è diventato un club lamentoso', mi riferivo ovviamente al fatto che sono i suoi leader a costruire questa narrazione vittimistica e cospirativa: dalla 'competizione contaminata' a 'tutti gli arbitri sono anti-Madrid', fino a 'sono tutti contro il Real Madrid'... Strano, non è vero? Perché questo discorso, oltre a essere irrispettoso nei confronti della concorrenza, è anche irrispettoso nei confronti delle squadre che ti hanno battuto in campo, vuoi perché sono state più brave, vuoi perché, semplicemente, sono state più fortunate. Ciò è irrispettoso nei confronti di milioni di tifosi". E conclude: "Sono tifoso del Real Madrid fin da bambino e tutta questa narrazione promossa dalla dirigenza va contro i valori che abbiamo sempre promosso. Carlo, è un peccato che ti stiano usando per questo, vista l'esperienza che hai".