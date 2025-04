Ancelotti-Real Madrid, fine ciclo? Quotidiani durissimi e il Brasile lo segue

Il ko e l'uscita di scena dalla Champions League potrebbe essere considerata come la fine di un ciclo per Ancelotti al Real Madrid. Senza dubbio è la stagione più difficile da quando è seduto sulla panchina dei blancos e, nonostante l'arrivo di Mbappé in estate, la squadra non è riuscita a trovare i giusti meccanismi al nuovo modo di giocare per cercare di far coesistere l'asso francese con Vinicius, Rodrygo e Bellingham. Per cercare di salvare la stagione, dopo la sonora sconfitta in Supercoppa Spagnola con il Barcellona di qualche mese fa, sono rimasti due trofei: Coppa del Re e LaLiga, in entrambe sulla strada per il successo ci sono i blaugrana di Flick. Se il futuro di Re Carlo è tutto da decifrare, nonostante le voci insistenti dal Brasile, i quotidiani in Spagna non hanno dubbi e commentano in modo aspro e duro la prestazione contro l'Arsenal.