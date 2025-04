Ancelotti, futuro Real? “Dette bugie, ne riparleremo”. E sul Brasile…

L'eliminazione dala Champions League e il rischio di finire la stagione con zero titoli dopo l'acquisto di Mbappé ha fatto storcere il naso a qualche tifoso e anche ai quotidiani vicini al Real Madrid . Ancelotti è finito nel mirino di molti e si sa in casa Blancos non esiste il passato, anche se è di gloria. Il futuro di Re Carlo è da decifrare, con il Brasile che osserva . L'allenatore italiano ne ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Athletic, fondamentale per non perdere il treno della lotta scudetto, dopo la vittoria in rimonta del Barcellona ( in ansia per l'infortunio di Lewandowski ) contro il Celta Vigo.

Ancelotti e il futuro al Real

"Ho parlato con i giocatori e con la società. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda: continuare a lottare per i titoli rimanenti. Siamo tutti dispiaciuti di dover lasciare la competizione più importante, ma nel calcio sono cose che possono succedere. Non puoi sempre vincere. Non c'è alcun tipo di scontro con il club. Siamo sempre sulla stessa barca. Chi parla di uno scontro tra me e il presidente o la società non dice la verità. Il presidente mi dimostra più affetto in questi giorni di quando abbiamo vinto. In questo mondo tutto viene messo in discussione" - ha spiegato Ancelotti. Sul futuro: "Tra una settimana abbiamo la finale e a fine stagione avremo la prima Coppa del Mondo per club della storia. Parlarne ora non è la cosa giusta da fare. Il Brasile? Ne parleremo a fine stagione". Poi ha proseguito: "Cosa mi ha fatto più male dell'eliminazione in Champions? Che un club così venga messo in discussione. Tutto quello che voglio fare è ringraziare tutti questi giocatori. Perché finora mi sono divertito molto e voglio continuare a farlo. Restiamo uniti, abbiamo un ottimo rapporto. Questi calciatori mi hanno dato l'opportunità di vincere due Champions League negli ultimi anni".