Ancelotti: "Amo il Real Madrid, spero di restare a lungo. Non devo prendermi nessuna rivincita"

"Restare l'anno prossimo per prendermi una rivincita? Non devo prendermi una rivincita contro niente e nessuno. Amo questa panchina, spero di restare il più a lungo possibile e, se un giorno finirà, sarò grato e mi toglierò il cappello davanti a questa squadra. Niente di più". Così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Getafe.

Le parole di Ancelotti

"Nel calcio tutto è possibile, c'è qualcosa nel calcio che sorprende? - ha aggiunto a proposito del proprio futuro - Sono molto contento qui, sono consapevole che questo è anno più complicato. C'è molta pressione, ma è sempre così a questo punto della stagione. Lo stress è benzina, non mi disturba anzi mi dà più energia". A chi gli chiede se gli piaccia il ruolo di 'sfavorita' nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona, l'allenatore emiliano replica "non tanto, sembrano stare meglio di noi, ma dare per sfavorito il Real Madrid in una finale mi sembra un po' esagerato. In una finale può succedere di tutto".