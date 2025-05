Ancelotti sul futuro: "Non litigherò mai con il Real, la verità è questa"

"Ho parlato con Florentino Perez. Sul futuro..."

Tantissimi i rumors degli ultimi giorni sul suo futuro con il Brasile, e dunque lontano dal Real Madrid. "Ho parlato con Florentino dopo aver perso la Coppa del Re, niente da rimproverare alla squadra che ha fatto di tutto per vincerla. Il Brasile? Posso dirlo chiaramente, la verità è che ho molto affetto per il mio club, i miei giocatori e i miei tifosi. Parlerò del mio futuro il 25 maggio (dopo la fine del campionato, ndr)". E ancora: "Non posso dirvi cosa succederà, ma non ho mai avuto problemi con il Real Madrid. E non litigherò mai con la società. Il mio addio, qualunque cosa accada nel 2025, 2026, 2030, sarà fantastico perché amo questo club e il club ama me". Alla domanda se sente che la sua avventura stia per finire, Ancelotti risponde: “Sento solo che mi sto preparando per ogni partita, che ci dà l'opportunità di lottare ancora di più per questo campionato”. Infine, crede che il fatto che siano stati fatti diversi nomi per prendere il suo posto sia stata una mancanza di rispetto? "No, affatto, ho un ottimo rapporto con il club, non siamo dietro alle informazioni e molte di queste non sono vere”.