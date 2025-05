Bellingham massacrato dalla stampa e accusato dagli haters: una crisi Real

È trascorso poco meno di un anno da quando Jude Bellingham , allora Golden Boy in carica, alzava al cielo la Champions League vinta con il Real Madrid nel “suo” Wembley contro la sua ex squadra del Borussia Dortmund. E solo nove mesi dacché conquistava in quel di Varsavia la Supercoppa Uefa ai danni dell’Atalanta. Il sorriso e la grinta di un fuoriclasse molto speciale, titolare indiscusso negli schemi di Ancelotti , con un “dorsal” altrettanto speciale: il mitico numero 5, quello nei “Galácticos” di Zidane , uno dei suoi idoli e ispiratori. Di lì a poco, appena 21enne, sarebbe giunto addirittura terzo nella classifica del Pallone d’Oro (quasi mille punti conquistati, dietro Rodri e il compagno di squadra Vinícius Júnior) dopo aver messo in bacheca pure una Liga , una Coppa del Re di Spagna a Riyad nonché un argento a Berlino agli ultimi Europei.

La crisi di Bellingham

Di quel meraviglioso giocatore oggi, ahimè, si sono perse le tracce. Domenica al Camp Nou contro è stato travolto dai centrocampisti del Barcellona. Sembrava la controfigura di se stesso o meglio, ironicamente, la peggior versione di suo fratello minore Jobe, 19 anni, che gli somiglia fisicamente e gioca nel suo stesso ruolo, ma nel Sunderland in Serie B... La stessa stampa spagnola lo ha preso di mira da tempo. Lo accusa per il suo pessimo stato di forma. Un crollo verticale. “Da dieci a zero in un anno”, lo ha massacrato “Marca” indicando il voto meritato in pagella dal britannico nel suo primo anno al Real Madrid (approdò dal Borussia Dortmund nell’estate 2023 per 103 milioni più 30,9 milioni di bonus aggiuntivi variabili fino al 30% dell’importo fisso) e quello appropriato per la mortificante stagione ormai in chiusura, con “zeru tituli”.