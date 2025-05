Huijsen al Real Madrid è ufficiale! L'ex Juve per Xabi Alonso è il pilastro del futuro

Dopo la fumata Blancos , ora è arrivata anche l'ufficialità: Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid . L’ex difensore della Juventus , reduce da un’ottima stagione al Bournemouth, è pronto a rafforzare la retroguardia del club spagnolo, portando freschezza e prospettiva già al Mondiale per Club e ovviamente pilastro per il futuro del nuovo progetto condotto da Xabi Alonso. E lo conferma anche il contratto di cinque anni che ha firmato lo spagnolo. Classe 2005, il giovane talento ha ben impressionato in Premier League, consentendo ora al Bournemouth di incassare una cifra considerevole. Florentino Perez ha infatti versato la clausola rescissoria pari a 50 milioni di sterline, ovvero circa 59 milioni di euro .

Huijsen al Real Madrid, il comunicato

Questa la nota della società: "Il Real Madrid CF e l'AFC Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Dean Huijsen, che rimarrà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2030. A 20 anni, Dean Huijsen è già un nazionale spagnolo e ha giocato in Serie A con la Juventus e la Roma, e in Premier League con il Bournemouth. Dean Huijsen è candidato al premio di Giovane Giocatore dell'Anno della Premier League per la stagione 2024-2025".