Il Real Madrid saluta Ancelotti: "Per sempre nella famiglia madrilena"

Il futuro in verdeoro

L’avventura calcistica di Ancelotti, però, non si ferma. Già da giugno, il tecnico assumerà ufficialmente il comando della nazionale brasiliana, iniziando con le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Ecuador e Paraguay. Una nuova sfida, affascinante e carica di responsabilità, alla guida della Seleção, con l’ambizione di riportare il Brasile sul tetto del mondo. La sua esperienza internazionale, unita alla sua capacità di gestire grandi spogliatoi, lo rendono la figura ideale per rilanciare il progetto tecnico della nazione più titolata della storia del calcio. Il Real Madrid saluta così uno dei suoi più grandi allenatori, con affetto e gratitudine, certo che il legame con Ancelotti andrà ben oltre la sua presenza fisica in panchina. Perché le leggende non si misurano solo con i numeri, ma con le emozioni che lasciano. E Carlo Ancelotti, al Real Madrid, ne ha lasciate in abbondanza.