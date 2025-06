Real Madrid, Xabi Alonso prova a scardinare le certezze

La stagione 2025-26 della Liga è cominciata all'inizio di questa settimana con due comunicati ufficiali del Real Madrid. Il primo annunciava l'addio di Carlo Ancelotti, fiammante ct del Brasile, il secondo rendeva nota la decisione di affidare la propria panchina a Xabi Alonso, ex centrocampista merengue e protagonista, l'anno scorso, del primo storico trionfo in Bundesliga del Bayer Leverkusen che, se non fosse stato per l