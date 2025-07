Modric saluta il Real Madrid, ora solo Milan: "Epoca indimenticabile"

"Si è conclusa un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa. Quello che ho vissuto mi dà ancora più gioia. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona". Così Luka Modric ha voluto salutare il Real Madrid dopo 13 anni ricchi di successi in cui ha vinto: 4 campionati, 2 coppe di Spagna, 5 supercoppe di Spagna, 6 Champions League, 5 Mondiali per club, una Coppa Intercontinentale e 5 Supercoppe europee. A livello individuale ovviamente si registra il Pallone d'oro del 2018, anno in cui raggiunse la finale del Mondiale con la Croazia.