Mbappé, al Real per ora arriva solo la consacrazione del marketing: è il nuovo numero 10 del Madrid

Dopo la nuova guida tecnica, l'addio di vecchie glorie e gli acquisti di giovani promesse, la rivoluzione del Real Madrid non si ferma qui. A partire dalla prossima stagione i blancos avranno un nuovo numero 10. Secondo l'indiscrezione riportata da As si tratta di Kylian Mbappé , che sarà dunque il successore di Luka Modric , appena passato al Milan . Mbappé ha iniziato alla grande la sua avventura in Spagna con la conquista della Supercoppa europea, ma quello rimane fin qui l'unico trofeo vinto con i madrileni. Al suo secondo anno, il francese avrà quel numero di maglia che nella lunga storia del club è stato indossato da leggende assolute: Ferenc Puskas , Gheorghe Hagi , Michael Laudrup , Clarence Seedorf , Luis Figo e molti altri, fino ad arrivare al centrocampista croato.

Il tweet di Mbappé e la campagna del Real

Lo stesso Mbappé ha annunciato il nuovo numero di maglia con un tweet breve ma conciso: "10". L'ex PSG abbandona il 9 della scorsa stagione per prendere il numero che da tanti anni lo vede protagonista in Nazionale francese. Questo gesto rafforza evidentemente la sua reputazione e la sua leadership all'interno della squadra e aprirà le porte a una nuova ondata di marketing, con i tifosi pronti ad accaparrarsi la nuova maglia. I negozi ufficiali inzieranno a esporre la nuova camiseta che presto si spargerà in tutto il mondo. Il Real punta a replicare quanto avvenuto con Cristiano Ronaldo, che con la 9 della stagione 2009/10 (la prima con i blancos) permise al club di vendere una media di 15 sue maglie al minuto e 3.3 milioni in un anno. Con la 10 di Mbappé, le merengues preparano una campagna di merchandising sulla scia di quel traguardo storico: uno "tsunami in vista", scrive As, secondo cui il francese ha battuto la concorrenza di Arda Guler e Jude Bellingham. E il 9? Dovrebbero contenderselo Endrick e Gonzalo Garcia.