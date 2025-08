Guler, trasformazione stile Real e per Xabi Alonso è "speciale"

Arda Güler è pronto a scrivere un nuovo capitolo con il Real Madrid . Il talento turco, arrivato nell’estate del 2023 con tante aspettative, ha affrontato un percorso di crescita tanto fisico quanto calcistico. A soli 20 anni, ha capito che il talento non basta: per emergere in un club come il Real serve anche un corpo all’altezza. Così, nel corso dell’ultima stagione e durante l’estate, ha dato il via a una trasformazione profonda. Ha messo su circa otto chili di muscoli, si è circondato di un team personale composto da un cuoco, un fisioterapista e un preparatore atletico, e ha dedicato ogni giorno al miglioramento delle proprie performance. Con la nuova stagione alle porte, il messaggio è chiaro: Arda non vuole più essere una promessa, ma un protagonista. E lo stesso Xabi Alonso , ora alla guida del Real , lo considera un elemento chiave nella sua visione di gioco.

Una metamorfosi iniziata in estate

Durante le vacanze, mentre molti colleghi si godevano il meritato riposo, Güler ha documentato sui social un'intensa routine di allenamento. Il video, pubblicato il giorno del raduno pre-campionato, mostra esercizi in piscina, sessioni di pesi in palestra, allenamenti a corpo libero e, ovviamente, tanto pallone tra i piedi. Accanto a tutto questo, una didascalia ispirata a Serena Williams: “Continuate a farlo e lavorate sodo”, segno di una mentalità focalizzata sulla disciplina e sul miglioramento costante. La crescita muscolare è evidente: da 62 kg a oltre 70, con un fisico ormai in linea con quello di un centrocampista moderno, in grado di reggere i duelli e dettare il ritmo.

Da talento fragile a centrocampista completo

Le prime due stagioni a Madrid sono state altalenanti: nella prima, una lunga serie di infortuni ha limitato le sue apparizioni (solo 440 minuti giocati), anche se è riuscito comunque a segnare sei reti. Nel 2024-25, il minutaggio è aumentato sensibilmente (2.200 minuti), accompagnato da sei gol e ben undici assist. Tuttavia, Carlo Ancelotti non ha mai osato pienamente affidargli le chiavi del centrocampo. Xabi Alonso, invece, ha subito intuito le potenzialità di Güler nel ruolo di mezzala offensiva: lo ha impiegato come titolare in cinque delle sei gare del Mondiale per Club, con risultati convincenti, eccetto la sconfitta contro il Psg. Il turco ha portato qualità nella costruzione del gioco, visione e fluidità nella manovra.