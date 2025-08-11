Addio al metodo Pintus, rivoluzione a Madrid: il Real declassa il suo guru

Per anni è stato il simbolo della preparazione fisica vincente del Real Madrid , e non solo, l'uomo dietro le imprese europee della squadra. Antonio Pintus ha forgiato la condizione atletica di un gruppo che ha dominato in Champions League, diventando una figura quasi mitologica nello staff tecnico dei blancos. Tuttavia, i tempi cambiano, e anche i miti possono essere messi in discussione. Il club spagnolo ha scelto di ridisegnare la sua struttura di preparazione fisica, affidandosi a nuove figure con approcci differenti. Il nome che oggi guida questa rivoluzione è quello di Ismael Camenforte , catalano, con un passato al Barcellona e al New York City, ma diventato celebre per i suoi successi con la Danimarca e il Bayer Leverkusen proprio di Xabi Alonso . La decisione del Real rappresenta uno spartiacque netto con il passato, e chi ne paga il prezzo è proprio Pintus, ora relegato a un nuovo ruolo.

Un nuovo ruolo per l'inventore del “metodo Pintus”

Antonio Pintus, si è parlato di lui in ottica Juve nei mesi scorsi, non è più al centro della preparazione atletica della prima squadra. Il club lo ha ufficialmente mantenuto nello staff con la carica di Performance Manager, ma il suo peso decisionale è ormai ridotto. Nonostante i risultati ottenuti nelle stagioni precedenti – inclusi due storici “doblete” Liga-Champions – i numerosi infortuni della scorsa annata hanno messo in discussione l'efficacia del suo metodo. In particolare, la fiducia della dirigenza si è abbassata, anche alla luce della volontà di rinnovare la gestione fisica e medica del gruppo. L’arrivo di Xabi Alonso ha accelerato questa transizione, con l’allenatore basco che ha voluto al suo fianco un proprio uomo di fiducia.

La nuova era fisica del Real Madrid

Con l’arrivo di Ismael Camenforte, il Real Madrid inaugura una nuova fase nella preparazione fisica. Il catalano ha già preso in mano le redini durante il Mondiale per Club, gestendo allenamenti e programmazione, mentre Pintus osservava da lontano. L’intera preseason 2025 è stata pianificata da lui, confermando che il centro della gestione atletica si è spostato, come riportato da As. Ma non finisce qui: anche il settore medico è stato profondamente ristrutturato. Il dottor Felipe Segura Ortiz, subentrato a Niko Mihic nel 2023, è stato rafforzato nel suo ruolo e ha già portato con sé Manuel Arroyo dal Granada. Si attendono ulteriori modifiche tra fisioterapisti e recuperatori. Si tratta, a tutti gli effetti, di una rivoluzione strutturale pensata per ridurre al minimo gli infortuni e garantire un rendimento costante durante tutta la stagione. Una scelta netta che, se da un lato guarda al futuro, dall’altro porta a un cambiamento quasi epocale con il nuovo di Antonio Pintus.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE