Huijsen, rimpianto Juve: "Al Real Madrid allenamenti più duri delle partite. Ti rendi conto di..."

Vent'anni e nel mercato estivo è stato tra i colpi più cari. Dalla Premier League alla Liga per vestire la maglia del Real Madrid: Huijsen ha coronato il suo sogno da bambino, quando da piccolo a Marbella si immaginava di vestire la camiseta blanca. Da piccolo pensava di farlo da attaccante, così voleva Donny suo padre, ma è arrivato ai blancos da difensore centrale, frutto di un'intuizione da parte di un allenatore ai tempi dei suoi primi calci in Spagna: "Quando avevo 9 anni sono passato a difensore centrale grazie a Costa Unido e l'anno dopo ho firmato per il Málaga. Ero bravo. Quello che volevo era divertirmi a giocare a calcio". Ora si diverte a competere per i grandi obiettivi e dalla Serie A, la Juve in primis, lo vede come un grosso rimpianto soprattutto per averlo venduto alla modica cifra di 20 milioni circa al Bournemouth l'estate scorsa.
Huijsen e il grande passo Real
Dean Huijsen si è raccontato a Marca, parlando del suo passaggio al Real Madrid: "Sì, tutto è avvenuto molto rapidamente, ma ogni giocatore fa dei passi piano piano. Questo è stato un grande passo, senza dubbio. Ma come per qualsiasi calciatore lo è arrivare al Real Madrid. Mi sento bene". Sulla dimensione dei blancos: "La si può soltanto immaginare, viverla ovviamente è diverso. Ti rendi cosa significa questo club in ogni momento. Sono molto grato ai tifosi per l'accoglienza". E dal suo arrivo la cosa più curiosa capitata al classe 2005 è quella di "essere riconosciuto da tutti. A volte cerco di passare inosservato con un berretto o degli occhiali, ma non sempre funziona. Al cinema posso andare quando c'è poca gente...". Un arrivo sognato da tempo e nelle idee sin da gennaio: "Era un obiettivo, anche se fino alla fine non si sa mai. Ma ce l'ho fatta e sono molto soddisfatto".
Gli allenamenti con Mbappé e l'idolo Ramos
Huijsen si è subito inserito al meglio in squadra, sin dal Mondiale per Club in America ma anche nell'esordio in Liga: 3 presenze e un assist a referto. E in squadra c'è armonia nel gruppo: "Ascolto molto Rüdiger e Carvajal, ma siamo un gruppo molto unito e facciamo le cose insieme". E negli allenamenti deve affrontare Mbappé, Vinicius, Bellingham...: "È la cosa migliore per me, perché mi fa crescere giorno dopo giorno. A volte le sessioni di allenamento sono anche più alte delle partite, anche se sono situazioni totalmente diverse". E sull'idolo Sergio Ramos: "Sì, fin da quando ero bambino. Penso che il suo modo di giocare la palla sia stato spesso sottovalutato. Tutti parlavano della sua aggressività o dei suoi gol, ma era anche un grande in impostazione. Per me è sempre stato un riferimento".
La Spagna, i fischi e il Mondiale
Huijsen a Marca poi spiega ancora la scelta di rispondere presente alla chiamata della Spagna: "Tutta la mia famiglia è olandese, ma sono stato in Spagna per tutta la vita, le mie usanze sono spagnole e mi sento spagnolo. Lo capiscono. Così anche i miei amici". I fischio in Olanda-Spagna: "Me lo aspettavo un po'. Non mi ha colpito troppo. Lo vedo anche come una cosa positiva: se le persone si arrabbiano, ti fischiano, significa anche che ci tengono". Poi un passaggio su Lamine Yamal: "Un grande giocatore. Spero che faccia molto bene qui e che quando ci affrontiamo nella Liga non sia così determinante". A chiudere ha parlato della Coppa del Mondo: "Vincerla? Intanto prima bisogna qualificarsi. Giocarla deve essere qualcosa di speciale per qualsiasi calciatore".
