Huijsen, rimpianto Juve: "Al Real Madrid allenamenti più duri delle partite. Ti rendi conto di..."

Gli allenamenti con Mbappé e l'idolo Ramos

Huijsen si è subito inserito al meglio in squadra, sin dal Mondiale per Club in America ma anche nell'esordio in Liga: 3 presenze e un assist a referto. E in squadra c'è armonia nel gruppo: "Ascolto molto Rüdiger e Carvajal, ma siamo un gruppo molto unito e facciamo le cose insieme". E negli allenamenti deve affrontare Mbappé, Vinicius, Bellingham...: "È la cosa migliore per me, perché mi fa crescere giorno dopo giorno. A volte le sessioni di allenamento sono anche più alte delle partite, anche se sono situazioni totalmente diverse". E sull'idolo Sergio Ramos: "Sì, fin da quando ero bambino. Penso che il suo modo di giocare la palla sia stato spesso sottovalutato. Tutti parlavano della sua aggressività o dei suoi gol, ma era anche un grande in impostazione. Per me è sempre stato un riferimento".