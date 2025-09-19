Huijsen nella bufera, attacco alla Liga sui social: cos'è successo

Giovane, ma con tanta personalità: Huijsen lo ha dimostrato ancora una volta. Il difensore classe 2005 del Real Madrid ha attaccato duramente la Liga e il movimento arbitrale spagnolo dopo il cartellino rosso subito al 32' contro la Real Sociedad . Un'espulsione che ha subito suscitato tanto clamore e molte proteste da parte dei Blancos che si sono ritrovati a disputare più di un'ora con un uomo in meno. Nonostante questo Xabi Alonso ha conquistato lo stesso i tre punti grazie ai gol di Mbappé e Guler, ma l'ex giocatore della Juve non ha preso bene la gestione da parte del Comitato tecnico arbitrale (CTA) spagnolo, che ha riconosciuto l'errore ma ha lasciato la squalifica .

Huijsen, il rosso con la Real Sociedad e la decisione del Tas

Il difensore centrale spagnolo è stato espulso contro il Real Madrid per un fallo su Oyarzabal: una trattenuta evidente e fallosa. Gil Manzano, arbitro del match, ha però ritenuto l'intervenuto come una chiara occasione da gol interrotta dal giocatore madrileno (Dogso). Dal Var nessuno è intervenuto per cercare di cambiare il colore del cartellino, anche se la dinamica del fallo ha sin da subito generato molti dubbi. Militao infatti aveva molte possibilità di poter affrontare l'attaccante avversario e la distanza dalla porta era notevole. Quindi era più una potenziale occasione (Spa), generalmente punita con il cartellino giallo. Ma a far infuriare l'ex Juve è stata anche l'analisi dell'episodio nel post gara da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport che ha respinto la richiesta del Real Madrid (dopo le accuse presentate al Consiglio Disciplinare e poi il ricorso presentato alla Corte d'Appello, come riportato da Marca) di una sospensione cautelare della sua squalifica, nonostante il Comitato Tecnico degli Arbitri avesse ritenuto un errore la scelta di Gil Manzano. Ma resta appunto una decisione di campo e che non può portare a un annullamento della decisione del Giudice Sportivo de La Liga.

Huijsen attacca la Liga

Huijsen ha postato una storia su Instagram senza troppi giri di parole e riportando questo schema:

1) Gil Manzano espelle ingiustamente Huijsen

2) Il VAR non interviene e lo permette

3) Il Real Madrid gioca in inferiorità numerica per 2/3 della partita

4) Il CTA (Comitato Tecnico Arbitrale) riconosce l’errore

5) Il CTA, una volta riconosciuto l’errore, sanziona comunque Huijsen con un’altra giornata di squalifica

E a seguire ha aggiunto: "Si ammette l’errore ma sono ancora squalificato, bella immagine per il calcio spagnolo".