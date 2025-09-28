Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Real Madrid contro la Juve in Champions senza un big: infortunio e tegola per Xabi Alonso

Il ko contro l'Atletico porta anche un'altra brutta notizia: i Blancos dovranno fare a meno di lui per almeno un mese
2 min
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Piove sul bagnato in casa Real Madrid dopo la sconfitta nel derby. Dani Carvajal, infortunatosi al 40' dopo un contrasto con Nico Gonzalez e rimasto comunque in campo fino al 59', è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del soleo della gamba destra. Si prevede uno stop di 4-5 settimane, con Xabi Alonso che dovrà fare a meno di lui almeno per due gare di Champions (compresa quella contro la Juventus al Bernabeu del 22 ottobre) e due in campionato, contro Villarreal e Getafe. La speranza dei blancos è recuperare Carvajal in tempo per il Clasico contro il Barcellona del 26 ottobre.

Real, che batosta contro l'Atletico

Il Real è reduce dalla 'manita" incassata dall'Atletico Madrid, prima sconfitta per i blancos dopo sei vittorie consecutive in Liga. In un Metropolitano pieno, con 70mila tifosi, i padroni di casa hanno aperto le marcature con Le Normand al 14'. Immediata la replica di Mbappé al 25'. Poi, Arda Güler è addirittura riuscito a portare avanti il Real al 36' e Sorloth ha segnato il 2-2 per i colchioneros al 48 del primo tempo. Nella ripresa Julián Alvarez ha realizzato una doppietta al 6' e 18' e infine Griezmann ha chiuso la manita nel finale.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid