Real Madrid contro la Juve in Champions senza un big: infortunio e tegola per Xabi Alonso

Piove sul bagnato in casa Real Madrid dopo la sconfitta nel derby . Dani Carvajal , infortunatosi al 40' dopo un contrasto con Nico Gonzalez e rimasto comunque in campo fino al 59', è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del soleo della gamba destra. Si prevede uno stop di 4-5 settimane, con Xabi Alonso che dovrà fare a meno di lui almeno per due gare di Champions (compresa quella contro la Juventus al Bernabeu del 22 ottobre) e due in campionato, contro Villarreal e Getafe. La speranza dei blancos è recuperare Carvajal in tempo per il Clasico contro il Barcellona del 26 ottobre.

Real, che batosta contro l'Atletico

Il Real è reduce dalla 'manita" incassata dall'Atletico Madrid, prima sconfitta per i blancos dopo sei vittorie consecutive in Liga. In un Metropolitano pieno, con 70mila tifosi, i padroni di casa hanno aperto le marcature con Le Normand al 14'. Immediata la replica di Mbappé al 25'. Poi, Arda Güler è addirittura riuscito a portare avanti il Real al 36' e Sorloth ha segnato il 2-2 per i colchioneros al 48 del primo tempo. Nella ripresa Julián Alvarez ha realizzato una doppietta al 6' e 18' e infine Griezmann ha chiuso la manita nel finale.

