Real, crisi e Juve all'orizzonte: esplode il caso Valverde, il duro sfogo social

"Mai rifiutato di giocare"

Valverde ha spiegato che “so di aver giocato brutte partite, ne sono consapevole. Non nascondo nulla e lo dico apertamente. Sono davvero triste. Potete dire tante cose su di me, ma non potete in nessun caso dire che mi rifiuto di giocare. Ho dato tutto e di più per questo club. Ho giocato nonostante fratture e infortuni, e non mi sono mai lamentato né ho chiesto una pausa”. L’uruguaiano ha aggiunto: “ho un buon rapporto con l’allenatore, il che mi fa sentire sicuro di potergli dire quale posizione mi piace di più in campo, ma gli faccio sempre sapere che sono disponibile a giocare ovunque, in qualsiasi viaggio e in tutte le partite”. Un messaggio chiaro, diretto anche ai tifosi e a chi ipotizzava tensioni nello spogliatoio.

Orgoglio personale e Real in cerca di riscatto

Valverde ha voluto sottolineare la sua fedeltà ai colori blancos: “ho lasciato l’anima in questo club e continuerò a farlo, anche se a volte non basta o non gioco come vorrei, giuro sul mio orgoglio che non mi arrenderò mai e lotterò fino alla fine giocando ovunque mi trovi”. Parole che arrivano mentre il Real Madrid, reduce da una sconfitta pesantissima nel derby e da un avvio complicato in campionato, prova a ritrovare certezze in vista del big match europeo contro la Juventus del 22 ottobre, snodo importante anche e soprattutto per l'umore interno al club Merengue. Con Alonso sulla graticola e una squadra che fatica a trovare continuità, il messaggio del centrocampista uruguaiano suona come una presa di responsabilità e un invito all’unità.