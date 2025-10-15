Novità Mbappé e non solo: le condizioni del Real Madrid verso la Juve

Novità dall'infermeria del Real Madrid , anche in vista della gara con la Juventus in Champions League , in programma il prossimo 22 ottobre. Le Merengues puntano a risolvere il problema infortunati già a partire dalla gara con il Getafe in Liga, che precederà la sfida contro i bianconeri di qualche giorno. La squadra allenata da Xabi Alonso si trova al momento al primo posto in campionato e punta a consolidare la vetta nel prossimo turno. E intanto, come riferisce Marca, arrivano anche buone notizie per quanto riguarda Mastantuono e Mbappè .

Mastantuono ce la fa

Era scattato l'allarme in casa Real Madrid dopo i fastidi muscolari con il Villarreal e il ritorno anticipato dall'Argentina di Mastantuono. Il giocatore, sempre secondo il quotidiano spagnolo, sarà a disposizione di Xabi Alonso contro il Getafe. Da valutare poi se verrà schierato titolare dall'allenatore ex Bayer Leverkusen o se, considerando anche i tanti impegni ravvicinati al rientro dalla sosta, verrà rischiato già a partire dalla gara di Liga. In questo avvio di stagione, tra campionato e Champions League, l'argentino classe 2007 ha già giocato 9 partite, collezionando un gol e un assist.

Le novità su Mbappè

Le buone notizie arrivano anche da Kylian Mbappè. Il francese, dopo aver accusato un fastidio alla caviglia destra nella sfida contro l'Azerbagian ha saltato la gara valida per le Qualifcazioni ai Mondiali contro l'Islanda. L'attaccante nelle scorse ore è rientrato a Madrid ed è stato visitato dallo staff delle Merengues. Gli esami hanno escluso ogni tipo di lesione. In questi giorni, come da programma, non si allenerà con il gruppo, ma l'obiettivo del Real è quello di averlo a disposizione già contro il Getafe. In ogni caso non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza con la Juventus.

