"Campionato falsato!": Xabi Alonso, la protesta e come sta il Real con un occhio alla Juve

Prima della Juve in Champions League, il Real Madrid se la vedrà contro contro il Getafe in trasferta in campionato. I Blancos recuperano Mbappè, che sarà quindi disponibile anche contro i bianconeri mercoledì. In conferenza stampa ha parlato Xabi Alonso, allenatore delle Merengues, che ha presentato la sfida di domani sera con un occio già alla gara contro la squadra di Tudor.
Xabi Alonso: "Prima pensiamo al Getafe"
In primo luogo, l'allenatore spagnolo ha fatto un bilancio sui giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali durante questa sosta: "Tutti quelli che sono andati in nazionale, ad eccezione di Huijsen, che ha dovuto rientrare prima, sono tornati bene. Alcuni hanno avuto viaggi più brevi e altri più lunghi, ma sono arrivati bene e hanno potuto allenarsi. Getafe è sempre una trasferta impegnativa, è una squadra molto competitiva, con un allenatore che sa tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e farli lavorare. È sempre una partita molto difficile lì".
"Liga in USA? Falsa il campionato, le proteste sono positive"
Xabi Alonso, poi, ha spostato l'attenzione sulla gara tra Barcellona e Villlareal che la Liga ha deciso di disputare negli Stati Uniti, generando non poche polemiche in Spagna e facendo partire la protesta delle squadre questo weekend: “La mia opinione è la stessa di due mesi fa. Siamo contrari alla partita, crediamo che falsi la competizione. Non c’è stata unanimità da parte di tutti i partecipanti perché si giocasse in campo neutro. Non c’è stata consultazione. Le proteste sono positive, perché molti club la pensano allo stesso modo. Siamo contrari che questa decisione venga presa unilateralmente. Se ci fosse unanimità e tutti i partecipanti ritenessero che si possa fare, allora bene, ma non è questo il caso. Le decisioni da prendere perché ciò non accada sono già state prese da altri. Ma la nostra opinione resta la stessa".
"Mendy recupera, ecco la decisione su Mbappé"
L'ex Bayer Leverkusen, poi, ha parlato del recupero di Mendy e del possibile cambio di modulo: “È una notizia molto positiva che Mendy sia disponibile. Ha bisogno di tempo per allenarsi, accumulare minuti e, soprattutto, evitare ricadute. Avrà bisogno di settimane per ritrovare la condizione, ma ci offre un’altra possibilità. Fran García può giocare sia da esterno che da terzino, e Carreras da terzino o da centrale, così come Mendy. Lo abbiamo già fatto in passato e sicuramente lo rifaremo; quando, si vedrà". E su Mbappé: "La sua caviglia sta bene. È convocato e può essere titolare". Poi su Gonzalo Garcia ed Endrick, che potrebbero partire nella prossima sessione di calciomercato: “Al momento non è qualcosa che ho in mente, né è successo. Entrambi sono pronti per giocare. È un ruolo in cui la competizione è molto alta". Su Bellingham: "Jude si è allenato e si è preparato più a lungo dopo l'intervento chirurgico alla spalla. Abbiamo bisogno del miglior Jude. Vuole giocare bene e far giocare bene il suo compagno di squadra. Lo vedo felice in allenamento".
"Voglia fare passi avanti anche in Champions"
In conclusione, Xabi Alonso ha parlato del prossimo filotto di partite che coinvolgerà il Real Madrid. Tra queste anche il match con la Juve mercoledì: "Per me il prossimo blocco è sempre il più difficile. In questo vogliamo continuare a fare passi avanti, sia in Liga che in Champions. Vogliamo essere costanti e mantenere un buon rendimento. Pensiamo solo alla prossima partita, che è contro il Getafe. Non guardiamo oltre, anche se siamo consapevoli di ciò che ci attende. Finora siamo stati piuttosto costanti e affidabili, ma non possiamo rilassarci: ogni avversario è ben preparato".
