"Campionato falsato!": Xabi Alonso, la protesta e come sta il Real con un occhio alla Juve

Xabi Alonso: "Prima pensiamo al Getafe"

In primo luogo, l'allenatore spagnolo ha fatto un bilancio sui giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali durante questa sosta: "Tutti quelli che sono andati in nazionale, ad eccezione di Huijsen, che ha dovuto rientrare prima, sono tornati bene. Alcuni hanno avuto viaggi più brevi e altri più lunghi, ma sono arrivati bene e hanno potuto allenarsi. Getafe è sempre una trasferta impegnativa, è una squadra molto competitiva, con un allenatore che sa tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e farli lavorare. È sempre una partita molto difficile lì".

"Liga in USA? Falsa il campionato, le proteste sono positive"

Xabi Alonso, poi, ha spostato l'attenzione sulla gara tra Barcellona e Villlareal che la Liga ha deciso di disputare negli Stati Uniti, generando non poche polemiche in Spagna e facendo partire la protesta delle squadre questo weekend: “La mia opinione è la stessa di due mesi fa. Siamo contrari alla partita, crediamo che falsi la competizione. Non c’è stata unanimità da parte di tutti i partecipanti perché si giocasse in campo neutro. Non c’è stata consultazione. Le proteste sono positive, perché molti club la pensano allo stesso modo. Siamo contrari che questa decisione venga presa unilateralmente. Se ci fosse unanimità e tutti i partecipanti ritenessero che si possa fare, allora bene, ma non è questo il caso. Le decisioni da prendere perché ciò non accada sono già state prese da altri. Ma la nostra opinione resta la stessa".