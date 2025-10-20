Contro la Juve Real d'attacco, Xabi non ha difensori: altro infortunio prima della Champions

Il Real Madrid continua a viaggiare ad alta velocità in questo inizio di stagione. I Blancos hanno battuto anche il Getafe , grazie al gol di Kylian Mbappé , mantenendo la vetta della classifica a +2 sul Barcellona , frutto di 8 vittorie e una sconfitta nelle prime 9 giornate. L'unica nota stonata della serata del Coliseum Alfonso Perez riguarda David Alaba , che è stato sostituito all'intervallo per un sovraccarico alla gamba destra , dopo essere stato tra i migliori in campo nella prima frazione, dove è andato anche vicino al gol su punizione. Al suo posto è entrato Raul Asencio .

Verso Real-Juve

Da capire se Alaba ha chiesto il cambio a scopo precauzionale o se il problema è più grave del previsto. L'austriaco si sottoporrà ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio e l'eventuale presenza nella prossima gara di Champions League in casa contro la Juventus, in programma mercoledì 22 ottobre alle 21. Il 33enne viene dalla rottura del crociato che lo ha tenuto fuori per oltre un anno. Successivamente ha rimediato la lacerazione del menisco, che lo ha fermato per altri tre mesi. Se dovesse alzare bandiera bianca contro la Juve, mister Xabi Alonso avrà i difensori contati, poiché sono già fuori gli infortunati Carvajal, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Mendy. A quel punto le scelte saranno obbligate con Militao e Asencio centrali, Valverde adattato come terzino destro e uno tra Carreras e Fran Garcia a sinistra. Dilemma infortuni che ricorda quanto avvenuto la scorsa stagione, quando le Merengues persero nel giro di poche settimane prima Carvajal e poi Militao, con Alaba che era ancora fuori.