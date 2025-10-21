Huijsen e Alaba saltano Real Madrid-Juve. Gli aggiornamenti verso il Clasico contro il Barcellona

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Real Madrid alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus . Sia Dean Huijsen che David Alaba non saranno della partita perché ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Tuttavia Huijsen ha lanciato un messaggio importante in vista del Clasico in programma il 26 ottobre . Intercettato da El Chiringuito mentre usciva dal centro sportivo di Valdebebas, il classe 2005 ha risposto così quando gli è stato chiesto se ce la farà per il Barcellona : "Vedremo, il recupero sta andando bene. Penso di saperlo già, ma sarà una sorpresa". Parole che fanno sperare i tifosi madrileni.

Emergenza in difesa

Huijsen aveva lasciato il ritiro della Spagna per una lesione muscolare al muscolo soleo della gamba sinistra, confermata dagli esami medici effettuati dalla Federcalcio spagnola e dal Real Madrid. Non ci sarà contro la Juve, sua ex squadra, ma tenta il recupero in extremis per il Clasico di domenica. Xabi Alonso lo aspetta, anche perché in difesa è in piena emergenza: sono indisponibili pure Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Antonio Rudiger e David Alaba. Quest'ultimo ha avuto un problema muscolare nello scorso turno di campionato contro il Getafe, sempre al soleo della gamba destra. Gli accertamenti a cui si è sottoposto quest'oggi hanno escluso lesioni, ma anche lui sarà assente contro la Vecchia Signora. I tempi di recupero stimati vanno dai 7 ai 10 giorni, per cui salterà anche il Barcellona.