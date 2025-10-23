Courtois, il segreto della parata su Vlahovic: "Ho scelto...". Poi l'elogio alla Juve

"Un altro miracolo? Sono felice di lavorare bene, di aiutare la squadra e vincere, che è la cosa più importante". Thibaut Courtois , portiere del Real Madrid , ha parlato così in zona mista al termine della vittoria contro la Juventus in Champions League. "Il mister ha chiesto di allargare il gioco, perché avevamo difficoltà a creare pericoli per vie centrali. Dovevamo muovere il pallone più velocemente da un lato all'altro per trovare spazi, lo abbiamo fatto bene e così è arrivato il gol. Avremmo potuto segnarne un altro per stare più tranquilli, ma sono contento di festeggiare la mia 300ª partita con il Real Madrid mantenendo la porta inviolata", ha aggiunto.

L'occasione di Vlahovic

Ancora una volta ci sono tanti meriti di Courtois nella vittoria del Real Madrid. Protagonista a suon di miracoli nelle Champions conquistate nel 2022 e 2024, il belga è stato decisivo anche contro i bianconeri, soprattutto nella grande occasione avuta da Dusan Vlahovic a inizio ripresa. Courtois ha raccontato così la parata sull'attaccante serbo: "Sia Vlahovic che Militao correvano molto velocemente, quindi ho scelto di rimanere in una posizione più arretrata. Quando sono arrivati, ho chiuso lo spazio e l'angolo di tiro, ho esteso il mio raggio d'azione con braccia e gambe per coprire al massimo lo specchio. La parata è stata determinante per l'esito della partita", ha spiegato, ricordando come in quel momento il punteggio fosse ancora di 0-0.

Sulla Juve

"Questo è il calcio, non si sa mai cosa può succedere in una partita", ha detto Courtois in merito alle diverse palle gol avute dai bianconeri, oltre a quella di Vlahovic. Il portiere si è soffermato anche sui problemi che la Juve ha creato ai Blancos: "La loro uscita palla al piede ci ha messo in difficoltà. Poi abbiamo migliorato il nostro approccio e siamo stati più precisi. Se vai uomo contro uomo, tutti devono correre senza sosta e difendere con diligenza. Contro squadre come la Juventus è normale. Siamo in Champions, non puoi pretendere di vincere 3-0 senza che gli avversari tirino in porta", ha concluso.

