Tchouameni infortunato: il comunicato del Real e quanto resterà fuori

MADRID (Spagna) - Tegola per il Real Madrid, che perde Aurelien Tchouameni : il centrocampista francese è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione al muscolo semitendinoso. Nessuna indicazione sui tempi di recupero, ma la stampa spagnola ipotizza almeno tre settimane di stop, col rientro del centrocampista francese dopo la sosta. Sospiro di sollievo invece per Federico Valverde , uscito acciaccato dalla gara di Liverpool: escluse lesioni ma il tecnico dei Blancos potrebbe comunque tenerlo a riposo per la partita col Rayo Vallecano.

Tchouameni, la nota del Real Madrid

"In seguito agli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Aurélien Tchouameni, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra. Il suo recupero sarà monitorato", recita la nota del Real Madrid. La speranza di Xabi Alonso è quella di riaverlo a disposizione per la trasferta di Champions League ad Atene contro l'Olympiacos del 26 novembre.