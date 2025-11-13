Tuttosport.com
Huijsen al Real Madrid: avete visto cosa sta facendo? Le ultime prestazioni...

È il più grande rimpianto dei tifosi della Juve, ma coma sta andando il difensore nella sua nuova avventura? Ecco cosa dice la stampa spagnola
2 min
HuijsenReal Madrid
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Chi di voi rimpiange Huijsen? L'ex juventino, ora del Real Madrid, è uno dei giocatori che i tifosi vorrebbero riavere subito e la cui cessione al Real fa ancora venire i nervi (60 milioni a fronte dei 15 per i quali la Juve l'aveva ceduto al Bournemouth). Sì, ma come sta giocando Huijsen al Real? Beh, in questo momento così così. Le ultime prestazioni non hanno convinto la critica e neppure molto Xabi Alonso, che nell'ultima partita contro il Rayo Vallecano lo ha addirittura sostituito all'intervallo e che non ha gradito errore e ammonizione nella sfida con il Liverpool.

Huijsen a Madrid, cosa dice la stampa spagnola

Il quotidiano sportivo madrileno "AS", scrive: «Sta vivendo le difficoltà di un esordiente. Anfield e Vallecas, e prima ancora il Metropolitano, hanno offerto una versione esitante di Huijsen che sta attraversando un momento delicato, dopo un inizio quasi perfetto della sua esperienza al Real Madrid». D'altra parte Huijsen ha 20 anni, un'età impressionate per fare il titolare nel Madrid, dove infatti nessuno è preoccupato e una fonte interna del club blanco ha detto che gli errori a Liverpool e contro il Rayo Vallecano (che in entrambi i casi gli sono valsi un cartellino giallo) non destano alcuna preoccupazione. E che Huijsen continua a essere fedele alla definizione che gli è stata data al momento del costoso acquisto: «Il centrale che ci risolve i problemi per i prossimi dieci anni».

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

