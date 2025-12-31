Mbappé ko, Real Madrid preoccupato: problema al ginocchio. Cos'è successo

Rientro ai box per Kylian Mbappé. Il numero 10 del Real Madrid è costretto a fermarsi a causa di una lesione al legamento del ginocchio rivelata dalla risonanza magnetica a cui si è sottposto mercoledì 31 dicembre. Lesione che terrà fuori l'ex Psg fuori dai campi per almeno le tre settimane successive. Questa la nota dei blancos: "A seguito degli esami effettuati oggi dai Servizi Medici del Real Madrid sul nostro giocatore Kylian Mbappé, è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno monitorate". Il bilancio stagionale del campione del mondo nel 2018, riporta 29 gol e 5 assist in 24 presenze complessive.