Arbeloa saluta il Real Madrid: Florentino Perez riparte da Mourinho

Chiusa la stagione da "zero tituli", il Real Madrid ripartirà da una sua vecchia conoscenza: José Mourinho . In questa annata travagliata, iniziata sotto la gestione Xabi Alonso , i Blancos si sono ritrovati costretti a cambiare a gennaio affidando la guida tecnica della prima squadra ad Alvaro Arbeloa . Promosso dopo le esperienza con le giovanili e il Castilla, l'ex difensore delle Merengues ha messo insieme 17 vittorie, due pareggi e otto sconfitte in 27 gare arrendendosi al Barcellona nella corsa alla Liga - l'aritmetica è arrivata, ironia della sorte, proprio nel Clasico del Camp Nou - e venendo eliminato dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Un percorso che non gli è bastato per guadagnarsi la riconferma.

Arbeloa saluta il Real Madrid: "Spero sia un arrivederci"

A ufficializzare il suo addio è stato lui stesso nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo incontro della stagione, quello al Santiago Bernabeu contro l'Athletic Bilbao: "Sono molto grato ai giocatori per ciò che abbiamo vissuto. Ho cercato di fare del meglio per il Real Madrid, con i giocatori ci sono state delle divergenze ma è normale e le abbiamo risolte con rispetto. Me ne vado senza rimpianti, con molti amici e con gratitudine verso il club. Spero un giorno di poter tornare - auspica lo spagnolo classe '83 -. Spero sia un arrivederci, ho sempre considerato il Madrid casa mia. Faccio parte del Real da 20 anni, è casa mia. Sarà la mia ultima partita di questa stagione, non so se sarà l'ultima della mia vita da tecnico del Real Madrid, non si sa mai. Cercherò di godermela e pensare a vincere".

Arbeloa e l'ipotesi di resta al Real Madrid come vice di Mourinho

Si era parlato anche della possibilità che Arbeloa rimanesse come vice di Mourinho, ma il diretto interessato taglia corto: "Mou ha uno staff tecnico fantastico. Se verrà qui, verrà con il suo gruppo, come è giusto. Non c'è alcuna possibilità che io possa far parte del suo staff. Ho passato questi quattro mesi pensando al Real Madrid, da ora penserò a me stesso. Mi sento pronto per nuove sfide". Poi una battuta su Laporta che ha definito "grottesca" la conferenza stampa di Perez sul caso Negreira: "Continuiamo ad aspettare una risoluzione su un caso grave che ha macchiato il calcio spagnolo. Molti arbitri di quell'epoca sono ancora presenti, e abbiamo la stessa sensazione. Non è normale".