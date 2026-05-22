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Arbeloa saluta il Real Madrid: Florentino Perez riparte da Mourinho

Subentrato a gennaio a Xabi Alonso, l'ex tecnico delle giovanili e del Castilla annuncia la separazione: "Spero sia un arrivederci. Ora penso a me stesso"
3 min
Alvaro ArbeloaReal MadridJosé Mourinho
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Chiusa la stagione da "zero tituli", il Real Madrid ripartirà da una sua vecchia conoscenza: José Mourinho. In questa annata travagliata, iniziata sotto la gestione Xabi Alonso, i Blancos si sono ritrovati costretti a cambiare a gennaio affidando la guida tecnica della prima squadra ad Alvaro Arbeloa. Promosso dopo le esperienza con le giovanili e il Castilla, l'ex difensore delle Merengues ha messo insieme 17 vittorie, due pareggi e otto sconfitte in 27 gare arrendendosi al Barcellona nella corsa alla Liga - l'aritmetica è arrivata, ironia della sorte, proprio nel Clasico del Camp Nou - e venendo eliminato dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Un percorso che non gli è bastato per guadagnarsi la riconferma. 

Arbeloa saluta il Real Madrid: "Spero sia un arrivederci"

A ufficializzare il suo addio è stato lui stesso nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo incontro della stagione, quello al Santiago Bernabeu contro l'Athletic Bilbao"Sono molto grato ai giocatori per ciò che abbiamo vissuto. Ho cercato di fare del meglio per il Real Madrid, con i giocatori ci sono state delle divergenze ma è normale e le abbiamo risolte con rispetto. Me ne vado senza rimpianti, con molti amici e con gratitudine verso il club. Spero un giorno di poter tornare - auspica lo spagnolo classe '83 -. Spero sia un arrivederci, ho sempre considerato il Madrid casa mia. Faccio parte del Real da 20 anni, è casa mia. Sarà la mia ultima partita di questa stagione, non so se sarà l'ultima della mia vita da tecnico del Real Madrid, non si sa mai. Cercherò di godermela e pensare a vincere".

Arbeloa e l'ipotesi di resta al Real Madrid come vice di Mourinho

Si era parlato anche della possibilità che Arbeloa rimanesse come vice di Mourinho, ma il diretto interessato taglia corto: "Mou ha uno staff tecnico fantastico. Se verrà qui, verrà con il suo gruppo, come è giusto. Non c'è alcuna possibilità che io possa far parte del suo staff. Ho passato questi quattro mesi pensando al Real Madrid, da ora penserò a me stesso. Mi sento pronto per nuove sfide". Poi una battuta su Laporta che ha definito "grottesca" la conferenza stampa di Perez sul caso Negreira: "Continuiamo ad aspettare una risoluzione su un caso grave che ha macchiato il calcio spagnolo. Molti arbitri di quell'epoca sono ancora presenti, e abbiamo la stessa sensazione. Non è normale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

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