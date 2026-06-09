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Dumfries saluta l'Inter: visite col Real Madrid e contratto firmato, i dettagli

L'esterno olandese lascia i nerazzurri dopo cinque stagioni ed è pronto a iniziare la sua avventura in Spagna
2 min
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Denzel Dumfries è pronto a salutare l'Inter e volare in direzione Madrid. Dopo cinque stagioni e una crescita costante sulla fascia destra, l'esterno olandese - ora anche impegnato per il prossimo Mondiale - ha deciso di accettare l'offerta del Real Madrid. Lo avevano confermato anche Florentino Perez nel corso della sua conferenza dopo le elezioni a presidente dei blancos e anche Ausilio in questi giorni tra interviste e Festival della Serie A.

Dumfries-Real Madrid, i dettagli

Manca soltanto l'ufficialità ma ormai è tutto confermato e definito tra le varie parti. Il Real Madrid ha deciso di pagare la clausola di 20 milioni per l'esterno olandese e nei giorni scorsi Dumfries ha superato anche le visite mediche a cui è stato sottoposto. 

L'olandese, impegnato ora con gli Oranje per preparare l'esordio al prossimo Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada nella sfida del 14 giugno contro il Giappone, ha firmato il contratto con i blancos. Il contratto avrà una durata di 4 anni, come quello di Ibou Konaté - difensore in scadenza con il Liverpool e preso a parametro zero dal Real, fino a giugno 2030.

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