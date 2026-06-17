"Sistema arbitrale influenzato", il Real non si ferma: esposto all'Uefa sul caso Negreira

È scontro totale tra Real Madrid e Barcellona . Dopo il botta e risposta delle settimane passate tra Florentino Perez e Joan Laporta , la società madrilena ha deciso di fare sul serio, presentato un esposto alla UEFA per il ' caso Negreira '. Il Real Madrid chiede che l'indagine per corruzione mossa verso i dirigenti blaugrana per dei pagamenti all’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli Arbitri venga affrontata con maggiore celerità. I blancos chiedono inoltre che vengano adottate misure disciplinari per garantire integrità e trasparenza per il corretto funzionamento delle competizioni calcistiche.

Caso Negreira, il Real Madrid presenta un esposto alla UEFA

Dalle parole ai fatti: il Real Madrid di Florentino Perez fa sul serio. Dopo aver annunciato l'arrivo di Bernardo Silva, i blancos hanno diramato un nuovo comunicato ufficiale con l'esposto presentato alla UEFA. L'obiettivo del club spagnolo è quello di accelerare e far luce sul caso Negreira, allegando anche nuove prove. "Il Real Madrid comunica che, in relazione al cosiddetto 'caso Negreira', ha presentato alla UEFA una lettera indirizzata ai suoi organi disciplinari. Il club ha portato a conoscenza dell'esistenza di prove rilevanti che rafforzano in modo conclusivo le indicazioni già note fin dall'inizio sull'esistenza di pagamenti prolungati nel tempo, privi di qualsiasi giustificazione verificabile, effettuati dal Barcellona a colui che è stato vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della RFEF, José María Enríquez Negreira, attraverso diverse strutture societarie", si legge nel comunicato.

I blancos chiedono celerità nell'affrontare la questione che condizionerebbe la credibilità del calcio e delle sue istituzioni: "Il Real Madrid sottolinea che questi fatti configurano, dal punto di vista del diritto disciplinare sportivo, un rischio sistemico di massima gravità per l'integrità delle competizioni, evidenziando l'esistenza di una struttura di indebita influenza sul sistema arbitrale, incompatibile con i principi essenziali di uguaglianza competitiva, neutralità, imparzialità e imprevedibilità del risultato sportivo. Il Real Madrid ha sollecitato l'immediata ripresa del fascicolo disciplinare avviato a suo tempo dalla UEFA, ritenendo inaccettabile che questa situazione si sia prolungata nel tempo, poiché la sua persistenza compromette seriamente la credibilità del calcio, delle sue istituzioni e dei suoi dirigenti, quindi richiede una risposta ferma, esemplare e immediata in ambito sportivo, indipendente dal futuro dei procedimenti giudiziari in corso".

E, infine, chiede che vengano prese decisioni esemplari per preservare i valori essenziali dello sport. "Il club chiede alla UEFA che, nell'esercizio della propria competenza, autonoma e indipendente, adotti le misure disciplinari e riparative che si rivelino appropriate al fine di garantire l'integrità, la trasparenza e il corretto funzionamento delle competizioni, senza che ciò implichi, in nessun caso, sostituire la funzione degli organi giurisdizionali dello Stato o anticipare una qualificazione penale dei fatti. In questo senso, il Real Madrid, eserciterà, come ha fatto sin dal suo inizio, le azioni corrispondenti in ogni momento procedurale. Il club riafferma il suo impegno per la difesa dei valori essenziali dello sport e continuerà a promuovere tutte le azioni necessarie per garantire che fatti di questa natura non rimangano impuniti".

Le ultime sul caso

Nel maggio del 2024, il Tribunale di Barcellona ha revocato le accuse di corruzione mosse verso i dirigenti blaugrana, il presidente Joan Laporta e per il suo predecessore Josep María Bartomeu. Adesso un nuovo capitolo, con il Real Madrid che chiede celerità alla UEFA. Nelle ultime settimane, Florentino Perez aveva riacceso i riflettori sulla vicenda mentre era impegnato nella battaglia elettorale contro Enrique Riquelme.