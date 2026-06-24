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Mourinho, idee chiare sul suo Real: "Contano solo i titoli. Mbappé? È il momento di..."

L'ex tecnico di Inter e Roma ha fatto il punto sul secondo ciclo a Valdebebas, dove è tornato 13 anni dopo l'addio
3 min
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Cosa mi a spinto a tornare? La storia. La storia del Real Madrid non è paragonabile a quella di nessun altro club”. Con queste parole si apre il secondo ciclo di José Mourinho al Real. Il tecnico classe 1963 torna a Madrid 13 anni dopo la fine del triennio in cui ha conquistato 1 campionato, 1 Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna, per poi congedarsi con il rimpianto dei 3 ko in semifinale di Champions League. L'ex tecnico di Inter e Roma ha fatto il punto sul nuovo capitolo della propria carriera, che lo vede ora chiamato a riportare il sorriso a Valdebebas dopo un'annata senza titoli. "Credo che la maglia bianca abbia qualcosa di magico. La storia del Real Madrid è diversa. Non riguarda soltanto i tanti campioni che hanno indossato questa maglia - ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair - . Riguarda il club e i suoi trofei. Certo, esistono periodi difficili, momenti in cui non si riesce a vincere come si vorrebbe. Ci sono sempre fasi in cui bisogna costruire e ricostruire. Ma è nel DNA del Real Madrid. Oggi è il più grande club del mondo sotto molti aspetti: sociali, economici e sportivi. Alla fine, però, ciò che resta sono i titoli. E quando parliamo del Real Madrid, parliamo della storia e dell’eredità del calcio".

Mourinho: "Mbappé? Devo conoscerlo"

E ancora, Mourinho ha risposto sul rendimento e le aspettative dell'ex Psg Kylian Mbappé: "Come si gestisce una situazione del genere? Devo vedere le cose con i miei occhi. Ho bisogno di capire aspetti che oggi ancora non conosco. In questo momento so soltanto ciò che leggo sui giornali e vedo in televisione. Devo conoscere i giocatori. Non è il momento di parlare troppo. È il momento di restare calmi, analizzare, comunicare, fare domande e ascoltare le risposte, instaurando un dialogo aperto e sincero. Il mio obiettivo è aiutare i giocatori a migliorare, aiutare la squadra a crescere e aiutare il club a essere migliore. Sono lì per aiutare tutti: non per criticare, non per parlare a tutti i costi, ma per ascoltare. L’unica cosa che posso dire su Kylian Mbappé è che è un giocatore fenomenale e che cercherò di aiutarlo a diventare ancora più forte di quanto non sia già oggi".

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