Mourinho, idee chiare sul suo Real: "Contano solo i titoli. Mbappé? È il momento di..."

“Cosa mi a spinto a tornare? La storia. La storia del Real Madrid non è paragonabile a quella di nessun altro club”. Con queste parole si apre il secondo ciclo di José Mourinho al Real. Il tecnico classe 1963 torna a Madrid 13 anni dopo la fine del triennio in cui ha conquistato 1 campionato, 1 Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna, per poi congedarsi con il rimpianto dei 3 ko in semifinale di Champions League. L'ex tecnico di Inter e Roma ha fatto il punto sul nuovo capitolo della propria carriera, che lo vede ora chiamato a riportare il sorriso a Valdebebas dopo un'annata senza titoli. "Credo che la maglia bianca abbia qualcosa di magico. La storia del Real Madrid è diversa. Non riguarda soltanto i tanti campioni che hanno indossato questa maglia - ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair - . Riguarda il club e i suoi trofei. Certo, esistono periodi difficili, momenti in cui non si riesce a vincere come si vorrebbe. Ci sono sempre fasi in cui bisogna costruire e ricostruire. Ma è nel DNA del Real Madrid. Oggi è il più grande club del mondo sotto molti aspetti: sociali, economici e sportivi. Alla fine, però, ciò che resta sono i titoli. E quando parliamo del Real Madrid, parliamo della storia e dell’eredità del calcio".