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Mourinho non ci sta: "Tagli al Real? Macché, questo è il miglior problema"

L'allenatore dei madrileni ha mandato un messaggio chiaro ai senatori e ha plasmato il giocatore perfetto: "Deve essere così"
3 min
MourinhoReal Madrid
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Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid ha riacceso inevitabilmente i riflettori sul progetto blancos, tra ambizioni altissime e una rosa costruita per dominare, come si evince dalla lista degli innumerevoli acquisti. Lo Special One, intervenuto al podcast Beast Mode On di Adebayo Akinfenwa, ha chiarito subito la sua visione e spento ogni voce su possibili epurazioni eccellenti. Al centro del suo discorso, la gestione dei campioni e la capacità di trasformare un gruppo di stelle in una squadra vincente, senza compromessi.

Mourinho e il messaggio sui senatori

"Voglio chiarire una cosa, ho letto in giro alcuni commenti: 'José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori per i problemi avuti durante la scorsa stagione'. No". Con queste parole, Mourinho ha voluto mettere subito un punto fermo sulle indiscrezioni circolate attorno al suo arrivo al Real Madrid, ribadendo la volontà di puntare sui migliori elementi della rosa senza esclusioni preventive. Il tecnico portoghese ha poi insistito sul concetto di gestione dei campioni come parte integrante del suo lavoro: "Gestire l'ego è il miglior problema che un allenatore possa avere. I migliori giocatori sono il miglior problema che un allenatore possa avere". Una filosofia che si inserisce in un contesto tecnico di altissimo livello, con il Real chiamato a costruire una squadra capace di sostenere il peso delle aspettative tra campionato ed Europa.

 

 

Identità, criteri e filosofia Real

Nel corso dell’intervista, Mourinho ha poi approfondito i criteri che guidano la sua idea di squadra, tracciando un identikit molto preciso del calciatore ideale: "Voglio qualità. A volte la gente dice: 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma fisicamente non è molto al livello'. Quindi significa che non è al livello. 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma non è costante, ha alti e bassi'. Quindi non è un grande giocatore". Il tecnico ha poi aggiunto: "Il grande giocatore deve essere un pacchetto completo. Deve essere tecnicamente bravo, fisicamente forte, mentalmente forte. Deve essere un calciatore che gioca di squadra". L’obiettivo ora è chiaro: ricostruire un ciclo vincente, interrompere il dominio blaugrana e riportare il Real Madrid sul tetto di Spagna e d’Europa, con nel mirino la tanto attesa Décima sexta.

 

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