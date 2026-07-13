Courtois, l'esito sull'infortunio: le condizioni e quando può tornare in campo

Buone nuove in casa Real: Thibaut Courtois sarà a disposizione di Jose Mourinho. Il portiere belga aveva rimediato un infortunio durante la gara contro la Spagna valida per i quarti di finale di Coppa del Mondo, persa per 2-1 dai Diavoli Rossi di Rudi Garcia. Una gara che ha costretto l'estremo difensore dei blancos a lasciare il campo in lacrime dopo avere avvertito un dolore alla stessa gamba che a marzo scorso era già stata interessata da un infortunio. Al suo posto è subentrato Senne Lammens, che ha lasciato la scenda del mondiale con il grosso rimpianto dell'errore che ha spianato la strada al gol decisivo della Roja. Tuttavia, gli accertamenti a cui si è sottoposto Courtois una volta rientrato a Valdebebas, hanno fatto rientrare l'allarme e scongiurato il rischio di lesioni. Pertanto, il giocatore classe '92 potra unirsi alla squadra al termine delle vacanze estive e iniziare così la preparazione al debutto stagionale.