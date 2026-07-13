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Courtois, l'esito sull'infortunio: le condizioni e quando può tornare in campo

Il portiere belga aveva lasciato il campo in lacrime durante la gara contro la Spagna valida per i quarti di Coppa del Mondo
2 min
Real Madrid CourtoisMourinho
Real Madrid

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Buone nuove in casa Real: Thibaut Courtois sarà a disposizione di Jose Mourinho. Il portiere belga aveva rimediato un infortunio durante la gara contro la Spagna valida per i quarti di finale di Coppa del Mondo, persa per 2-1 dai Diavoli Rossi di Rudi Garcia. Una gara che ha costretto l'estremo difensore dei blancos a lasciare il campo in lacrime dopo avere avvertito un dolore alla stessa gamba che a marzo scorso era già stata interessata da un infortunio. Al suo posto è subentrato Senne Lammens, che ha lasciato la scenda del mondiale con il grosso rimpianto dell'errore che ha spianato la strada al gol decisivo della Roja. Tuttavia, gli accertamenti a cui si è sottoposto Courtois una volta rientrato a Valdebebas, hanno fatto rientrare l'allarme e scongiurato il rischio di lesioni. Pertanto, il giocatore classe '92 potra unirsi alla squadra al termine delle vacanze estive e iniziare così la preparazione al debutto stagionale. 

Courtois: il parmarès

Accasatosi al Real nell'agosto 2018, tornando così a Madrid 4 anni dopo la fine del ciclo di tre stagioni con l'Atletico, Courtois ha accumulato 333 presenze complessive con la maglia dei blancos, con 129 partite disputate senza subire gol. Nel suo palmarès, considerati i titoli conquistati sulle due sponde madrilene, spiccano 2 Champions League, 1 Europa League, 3 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per club, 1 Coppa Intercontinentale, 4 Liga, 2 Coppe di Spagna e 2 Supercoppe di Spagna. Nel suo curriculum, anche le 4 stagioni al Chelsea, con cui ha conquistato 2 Premier League, 1 Fa Cup e 1 Carabao Cup.

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