Mourinho si ripresenta al Real Madrid: "Sono uno di voi, lo sono da quando me ne sono andato"

José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid da inizio giugno, il tecnico portoghese - però - è stato presentato questa mattina nella sala del consiglio della Ciudad del club merengue, in un evento a porte chiuse trasmesso solo attraverso alcune immagini diffuse da Real Madrid TV. Ad accoglierlo è stato il presidente Florentino Perez. Mourinho ha firmato il contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, per poi posare con la nuova maglia personalizzata e ricevere una replica dello stadio e un orologio. Alla cerimonia era presente anche il presidente onorario José Martinez Pirri . Quella di Mourinho è la prima presentazione del nuovo corso estivo del Real Madrid, che ha accolto complessivamente sei giocatori oltre al tecnico. Anche per loro è previsto lo stesso format, senza tifosi né media e con la presenza dei soli dirigenti e delle persone più vicine ai protagonisti.

Le prime parole

Al termine dell'evento, Mourinho ha parlato brevemente ai canali ufficiali del club, sottolineando il significato particolare del suo ritorno: "La prima volta che sono arrivato al Madrid era il massimo dal punto di vista professionale, ma ora, oltre a questo, ci sono di nuovo anche la componente emotiva e affettiva. Per questo credo che questa fase sia più speciale della prima". Poi un messaggio rivolto all'ambiente madridista: "La cosa importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Alla gente posso dire che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato".

L'esordio contro l'Espanyol

Venerdì Mourinho terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore del Real Madrid, alla vigilia della trasferta di Barcellona contro l'Espanyol, in programma sabato alle 21.30. "Le parole non bastano... perché è come una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o se guadagnerò molto o poco. Sono qui per aiutare tutti a migliorare: giocatori, staff... Per creare una cultura del lavoro, della responsabilità, dell'ambizione e di qualcosa che conosco bene, ovvero la responsabilità e l'onore di lavorare per il Real Madrid. Mi piace molto questo concetto", ha concluso Mourinho.