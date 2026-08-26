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Tripletta Mbappé e Vinicius, Mourinho torna al Bernabeu e cala il poker alla Real Sociedad

Il Real Madrid vince 4-1, trascinato dai suoi fuoriclasse in attacco. Due successi su due in questo inizio di Liga
1 min
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Tripletta Mbappé e Vinicius, Mourinho torna al Bernabeu e cala il poker alla Real Sociedad© EPA
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Il Real Madrid batte 4-1 la Real Sociedad nel recupero della prima giornata di Liga. Protagonista del match è Kylian Mbappé, autore di una tripletta (40', 60', 80'). A completare il poker il gol di Vinicius al 68'. Agli ospiti non basta la rete del momentaneo pareggio siglata da Sucic al 44'. Festa per José Mourinho, accolto da un'ovazione del pubblico nel giorno del suo ritorno al Bernabeu dopo 13 anni.

Domani tocca al Barcellona

I Blancos salgono dunque a punteggio pieno dopo due giornate di Liga, a pari merito con il Siviglia e il Real Betis ma con una miglior differenza reti rispetto a entrambe. Domani, 27 agosto, il Barcellona avrà la chance dell'aggancio in caso di vittoria contro l'Athletic Bilbao: fischio d'inizio alle 21 allo Spotify Camp Nou.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

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