Mourinho: "Mbappé-Vinicius, qualità ed empatia. Bellingham unico". Poi la stoccata al Pallone d'Oro

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Málaga, valida per la terza giornata della Liga. Il tecnico portoghese ha fatto il punto sulle condizioni della squadra: "Abbiamo una rosa forte e soluzioni per compensare i problemi - ha detto -. Alcuni giocatori hanno svolto una preparazione diversa. Domani partirà Cucurella, mentre Alvaro, che ha giocato bene nelle prime due partite, sarà in panchina. Se Cucu avrà bisogno di essere sostituito, abbiamo Alvaro". Su Diomande: "È arrivato tra gli ultimi dopo un'estate difficile. Non aveva una base di lavoro con il Lipsia e sta crescendo gradualmente. Ha già avuto minuti importanti. Domani può partire titolare oppure entrare a gara in corso: è sempre più pronto".

Su Vinícius, Mbappé e Bellingham

Mourinho ha poi parlato della coppia Vinícius-Mbappé: "Il punto chiave è la qualità, ma conta anche l'empatia tra due persone. Tra loro ci sono amicizia e collaborazione. Quando metti insieme empatia personale e qualità straordinaria, hai tutto per migliorare. La dinamica non è due più nove, ma undici". Parole importanti anche per Bellingham: "È unico e importantissimo per la squadra. Ha qualità fisiche, mentali e tattiche, recupera palloni, segna ed è forte nel gioco aereo. Sono molto contento di tutti i miei giocatori. Il Madrid va al Bernabéu per vedere le sue stelle, ma anche una squadra che gioca, soffre e vince insieme". Sul Pallone d'Oro, Mourinho ha una visione precisa: "Non si può assegnare il premio solo perché qualcuno ha vinto la Champions League o il Mondiale. Per me dovrebbe andare a quei giocatori che, quando smettono, ci mancano per l'eternità. Il Pallone d'Oro ha anche una componente politica e quando entra la politica mi piace meno. Il miglior giocatore è un'altra cosa".

Su Pitarch, Tchouameni e Ancelotti

Il tecnico ha elogiato anche Thiago Pitarch: "Non c'è un giocatore del Castilla che non mi piaccia. Thiago ha dimostrato di non poter più giocare in quella categoria. Mi piace molto e farà parte del gruppo. Quando starà bene avrà i suoi minuti". Su cosa sia più difficile tra la gestione o l'allenamento del gruppo, con riferimento ad Ancelotti: "E' un grande uomo sotto ogni punto di vista. Non ha un punto debole. Non sento che ci sia nulla di difficile. Lo vedo come qualcosa di naturale. I problemi sono una parte naturale della vita. Non abbiamo ancora avuto il nostro primo problema, ma arriverà. Che sia di natura tattica o legato alla gestione della squadra, è normale che accada. Bisogna vederlo come un evento naturale e gestirlo come tale". Infine, Mourinho ha parlato degli infortunati e della sosta per le nazionali: "Tchouameni è quello più vicino al rientro, ma non voglio rischiare. Preferisco aspettare e averlo completamente a disposizione. Le nazionali mi preoccupano: soprattutto i giocatori che vengono convocati e non giocano. Tre settimane lontano dal club possono essere complicate".