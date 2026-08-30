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Real Madrid, che poker al Malaga! Bellingham show, Mourinho in vetta alla Liga a punteggio pieno

I Blancos fanno tre su tre. Contro la formazione di Funes non c'è storia: a segno anche Mbappé e Arda Guler
2 min
Real Madrid-MalagaLigaJosé Mourinho
Real Madrid, che poker al Malaga! Bellingham show, Mourinho in vetta alla Liga a punteggio pieno © EPA
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MADRID (SPAGNA) Il Real Madrid batte 4-0 il Malaga al Santiago Bernabeu e fa tre su tre in Liga. Dopo il 4-1 alla Real Sociedad all'esordio in casa e il 2-1 in trasferta all'Espanyol, i Blancos vincono ancora e volano da soli in vetta alla classifica, nell'attesa del match del Barcellona che domani, lunedì 31 agosto, ospiterà al Camp Nou il Rayo Vallecano alle 21.30. 

Real super: contro il Malaga tre gol in mezz'ora

Partita senza storia, con i padroni di casa che mettono il match in cassaforte già nella prima frazione di gioco: dal 19' al 30', infatti, la formazione di José Mourinho mette in ghiaccio la partita colpendo con Bellingham e Mbappé, in mezzo l'autogol di Herrero. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma il Real Madrid trova comunque il poker in pieno recupero con il turco Arda Guler, mandato in campo dallo Special One all'87' al posto di Jude Bellingham. Solo panchina, invece, per l'ex Inter Denzel Dumfries che ritroverà subito i suoi ex compagni il prossimo 8 settembre alle 21 nell'esordio stagionale in Champions League. 

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