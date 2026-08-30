Real Madrid, che poker al Malaga! Bellingham show, Mourinho in vetta alla Liga a punteggio pieno

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid batte 4-0 il Malaga al Santiago Bernabeu e fa tre su tre in Liga. Dopo il 4-1 alla Real Sociedad all'esordio in casa e il 2-1 in trasferta all'Espanyol, i Blancos vincono ancora e volano da soli in vetta alla classifica, nell'attesa del match del Barcellona che domani, lunedì 31 agosto, ospiterà al Camp Nou il Rayo Vallecano alle 21.30.